Спецподразделение полиции проверяет курганских рыбаков

Представители отряда специального назначения «Гром» принимают участие в патрулировании реки Тобол на катере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник боевого отделения отряда специального назначения «Гром» УМВД России по Курганской области принял участие в патрулировании реки Тобол на катере. Сотрудники полиции во время таких рейдов проверяют места массового отдыха курганцев и соблюдение населением правил рыболовства, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Участники рейда на катере патрулировали реку на территории Кургана, Кетовского и Белозерского районов. Выявлены факты незаконной стоянки транспортных средств в водоохранной зоне. Водоохранная зона реки Тобол составляет 200 метров, в то время как рыбаки парковали автомобили на меньшем расстоянии от берега», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении двух граждан составлены протоколы по ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны). Им грозит штраф в размере от трех до 4,5 тысячи рублей. Помимо этого, в ходе рейда в реке Тобол обнаружили несколько сетей, запрещенных для ловли рыбы. По данным фактам возбудят дела по ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство). Владельцам сетей грозят штрафы в размере от двух до пяти тысяч рублей.

Как отмечают в УМВД, полиция проводит подобные рейды еженедельно. Помимо них, в патрулировании реки Тобол принимают участие представители рыбоохраны. Ранее URA.RU сообщало, что курганские сотрудники полиции приступили к патрулированию водоемов на катере с 9 июня. Они должны не только проверять отдыхающих на пляжах, но и выявлять нарушения при вылове рыбы.