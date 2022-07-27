В ХМАО парализована работа думы после ухода депутатов

28 июля 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Из совета депутатов поселка Барсово ушли четыре народных избранника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Барсово (Сургутский район ХМАО) возникли проблемы с легитимностью решений совета депутатов из-за отсутствия кворума среди народных избранников. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «К летним каникулам после ухода Андрея Ушакова в Барсово осталось только шесть из 10 депутатов. А для принятия ряда решений, в том числе связанных с бюджетом, требуется кворум минимум из семи народных избранников. Ситуация непростая, консультации по этому поводу ведутся даже на уровне округа. Ведь ряд решений совета депутатов может быть признан нелегитимным. Но довыборы в поселковую думу почему-то не были объявлены, а сделать сейчас это уже поздно», — сообщил инсайдер. В управлении общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района заявили URA.RU, что консультации о сложившейся ситуации с депутатами Барсово велись. «По их мнению, количества народных избранников достаточное для принятия решений. На сегодняшний день в совете шесть депутатов. Выборы запланированы на сентябрь 2023», — прокомментировали в районной мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что массовый исход депутатов происходил в думе Пыть-Яха прошлого созыва. Народные избранники уходили из-за открывшихся на них уголовных дел, поддельных дипломов об образовании и внутриклановых конфликтов.

В поселке Барсово (Сургутский район ХМАО) возникли проблемы с легитимностью решений совета депутатов из-за отсутствия кворума среди народных избранников. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «К летним каникулам после ухода Андрея Ушакова в Барсово осталось только шесть из 10 депутатов. А для принятия ряда решений, в том числе связанных с бюджетом, требуется кворум минимум из семи народных избранников. Ситуация непростая, консультации по этому поводу ведутся даже на уровне округа. Ведь ряд решений совета депутатов может быть признан нелегитимным. Но довыборы в поселковую думу почему-то не были объявлены, а сделать сейчас это уже поздно», — сообщил инсайдер. В управлении общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района заявили URA.RU, что консультации о сложившейся ситуации с депутатами Барсово велись. «По их мнению, количества народных избранников достаточное для принятия решений. На сегодняшний день в совете шесть депутатов. Выборы запланированы на сентябрь 2023», — прокомментировали в районной мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что массовый исход депутатов происходил в думе Пыть-Яха прошлого созыва. Народные избранники уходили из-за открывшихся на них уголовных дел, поддельных дипломов об образовании и внутриклановых конфликтов.