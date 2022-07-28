В Екатеринбурге летом выпадет снег

Холода придут в Екатеринбург в конце августа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге в конце августа—начале сентября ожидаются минусовые температуры и снег. Такой прогноз приводит сервис Gismeteo.

Первые холода ожидаются 26 августа (днем — +8°C, ночью — -1°C). Синоптики предвещают дожди со снегом. Минусовая температура будет держаться как минимум до 4 сентября. Оперативно узнать, насколько эти данные соответствуют оценке Уральского гидрометцентра, не удалось: главный синоптик Галина Шепоренко сослалась на занятость.

Ранее URA.RU писало, что ближайшие выходные в Екатеринбурге, напротив, будут солнечными. В субботу, 30 июля, потеплеет до +27 градусов. А на следующий день, 31 июля, предсказывают грозу и небольшие дожди. После этого несколько дней температура будет от +23 до +26 градусов.