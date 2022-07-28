28 июля 2022
27 июля 2022

Беженцы из ЛДНР получат путевки в Крым за счет тюменского бюджета

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Беженцев из Донбасса отправят на Черное море, дорогу им оплатят власти Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

Детей из ЛДНР (и сопровождающих их родителей) хотят включить в список получателей бесплатных путевок для отдыха в Крыму по системе «Мать и дитя», которые оплатит правительство Тюменской области. Соответствующий проект разработал департамент социального развития региона.

«Изменить постановление о порядке предоставления в 2022 году детских путевок, путевок „Мать и дитя“ в организации Тюменской области и Крыма. Дополнить список получателей детьми из ЛДНР и Украины, прибывшими в РФ (в рамках реализации соглашений между правительством Тюменский области и указанными территориями) в экстренном массовом порядке в 2022 году», — говорится в тексте проекта, который пока находится в стадии обсуждения.

Согласно документу, поездки на отдых в Крым получат дети от 7 до 17 лет. Тем, кому от 0 до 17 лет, выдадут путевки «Мать и дитя» на Черноморское побережье, куда несовершеннолетних сопроводит один из родителей.

Путевки оплатят из бюджета региона. Отдыхающих также застрахуют. Требований к здоровью детей, которым предоставят поездки, тюменские власти не предъявляют.

Для тюменцев, получающих такие же льготы, действуют иные условия. Билеты к месту оздоровления жители области должны покупать сами. А чтобы получить путевку, у детей должны быть определенные заболевания.

В документе отмечается, что изменения не потребуют дополнительных средств из бюджета. Суммы, уже заложенной на путевки в этом году, хватит на покрытие новых расходов.

Беженцы из ЛДНР начали прибывать в Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. На территории РФ людям оказывают социальную, материальную и другую помощь, предоставляют временное жилье.

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Детей из ЛДНР (и сопровождающих их родителей) хотят включить в список получателей бесплатных путевок для отдыха в Крыму по системе «Мать и дитя», которые оплатит правительство Тюменской области. Соответствующий проект разработал департамент социального развития региона. «Изменить постановление о порядке предоставления в 2022 году детских путевок, путевок „Мать и дитя“ в организации Тюменской области и Крыма. Дополнить список получателей детьми из ЛДНР и Украины, прибывшими в РФ (в рамках реализации соглашений между правительством Тюменский области и указанными территориями) в экстренном массовом порядке в 2022 году», — говорится в тексте проекта, который пока находится в стадии обсуждения. Согласно документу, поездки на отдых в Крым получат дети от 7 до 17 лет. Тем, кому от 0 до 17 лет, выдадут путевки «Мать и дитя» на Черноморское побережье, куда несовершеннолетних сопроводит один из родителей. Путевки оплатят из бюджета региона. Отдыхающих также застрахуют. Требований к здоровью детей, которым предоставят поездки, тюменские власти не предъявляют. Для тюменцев, получающих такие же льготы, действуют иные условия. Билеты к месту оздоровления жители области должны покупать сами. А чтобы получить путевку, у детей должны быть определенные заболевания. В документе отмечается, что изменения не потребуют дополнительных средств из бюджета. Суммы, уже заложенной на путевки в этом году, хватит на покрытие новых расходов. Беженцы из ЛДНР начали прибывать в Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. На территории РФ людям оказывают социальную, материальную и другую помощь, предоставляют временное жилье.
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