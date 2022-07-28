Махонин заманивает к себе крупнейшего производителя техники в СНГ

Губернатор пригласил представителей компании на Пермский инженерно-промышленный форум Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о желании открыть центр продаж белорусской техники в Перми. Об этом глава региона сообщил во время встречи с председателем совета директоров ОАО «АМКОДОР — управляющая компания холдинга» Александром Шакутиным, передает сайт правительства региона.

«Дмитрий Махонин также отметил заинтересованность в открытии специализированного центра продаж компании и локализации производства на территории Прикамья», — говорится на сайте. Представители региона и компании подписали соглашение о совместном развитии инвестпотенциала.

В рамках сотрудничества стороны будут обмениваться информацией и развивать инвестдеятельность. Также Махонин пригласил делегацию «Амкадора» посетить Пермский инженерно-промышленном форум, который пройдет в декабре. ОАО «АМКАДОР» — крупнейший в СНГ производитель сельскохозяйственной, снегоуборочной, аэродромной, коммунальной, лесной, дорожно-строительной техники и оборудования.

Делегация из Пермского края во главе с Дмитрием Махониным находится сегодня в Минске (Беларусь) с рабочим визитом. В его рамках глава региона пообщался с президентом республики Александром Лукашенко и предложил ему посетить празднование 300-летнего юбилея Перми.