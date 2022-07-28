Махонин пригласил Лукашенко на 300-летие Перми

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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, дмитрий махонин
Бабушка и дедушка губернатора были родом из Белоруссии Фото:

В Минске во время встречи с Александром Лукашенко губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пригласил белорусского президента в Пермь на празднование 300-летия города. Telegram-канал «Пул первого», близкий к администрации Лукашенко, отмечает, что у Махонина белорусские корни.

«А губернатор Пермского края наш человек! До 1930-х годов его бабушка и дедушка жили в Беларуси. Потом ссылка, родственникам пришлось переехать в поселок Рябинино Пермской области, где и родился губернатор. Дмитрий Махонин хотел бы найти своих родственников в Могилевской области. А еще Первого (Александра Лукашенко — прим. URA.RU) пригласили на 300-летие краевой столицы в следующем году!» — сообщает telegram-канал.

О поездке пермской делегации в республику Беларусь URA.RU рассказывало ранее. Во время встречи Дмитрия Махонина с лидером Беларуси, президент республики назвал Пермский край опорой России и предложил активно сотрудничать.

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В Минске во время встречи с Александром Лукашенко губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пригласил белорусского президента в Пермь на празднование 300-летия города. Telegram-канал «Пул первого», близкий к администрации Лукашенко, отмечает, что у Махонина белорусские корни. «А губернатор Пермского края наш человек! До 1930-х годов его бабушка и дедушка жили в Беларуси. Потом ссылка, родственникам пришлось переехать в поселок Рябинино Пермской области, где и родился губернатор. Дмитрий Махонин хотел бы найти своих родственников в Могилевской области. А еще Первого (Александра Лукашенко — прим. URA.RU) пригласили на 300-летие краевой столицы в следующем году!» — сообщает telegram-канал. О поездке пермской делегации в республику Беларусь URA.RU рассказывало ранее. Во время встречи Дмитрия Махонина с лидером Беларуси, президент республики назвал Пермский край опорой России и предложил активно сотрудничать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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