Махонин пригласил Лукашенко на 300-летие Перми

Бабушка и дедушка губернатора были родом из Белоруссии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Минске во время встречи с Александром Лукашенко губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пригласил белорусского президента в Пермь на празднование 300-летия города. Telegram-канал «Пул первого», близкий к администрации Лукашенко, отмечает, что у Махонина белорусские корни.

«А губернатор Пермского края наш человек! До 1930-х годов его бабушка и дедушка жили в Беларуси. Потом ссылка, родственникам пришлось переехать в поселок Рябинино Пермской области, где и родился губернатор. Дмитрий Махонин хотел бы найти своих родственников в Могилевской области. А еще Первого (Александра Лукашенко — прим. URA.RU) пригласили на 300-летие краевой столицы в следующем году!» — сообщает telegram-канал.

О поездке пермской делегации в республику Беларусь URA.RU рассказывало ранее. Во время встречи Дмитрия Махонина с лидером Беларуси, президент республики назвал Пермский край опорой России и предложил активно сотрудничать.