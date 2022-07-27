В ХМАО распродают со скидками дефицитные консоли Sony

Стоимость консолей у местных предпринимателей ниже на 25% в сравнении с крупным ритейлом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО местные магазины продают дефицитные PlayStation 5 по цене ниже рыночной. Консоли стоят в среднем на 25% дешевле, чем в крупном ритейле. Об этом URA.RU рассказали представители торговых точек.

«[PlayStation 5] есть в наличии, Ростест — версия сделанная под Россию, ни Япония, ни Дубай, новые, запечатанные, с официальной гарантией. У нас большие закупки, работаем еще на опт, поэтому доступная цена — 64 тысячи рублей. Лично их тоже можно посмотреть», — рассказал корреспонденту продавец магазина RakStore86.

Крупные ритейлеры продают консоли на 25% дороже. Например, в re:Store игровая приставка сейчас стоит почти 86 тысяч рублей, согласно данным на сайте магазина. В «М.Видео» последняя цена на PS5 указана в размере 80 тысяч.

Под заказ из других регионов с доставкой в ХМАО небольшие ритейлеры продают консоли еще дешевле. «Мы находимся в Екатеринбурге, в Нижневартовск у нас доставка, оплата при получении. У нас все продают по 55-57 тысяч. Это параллельный импорт — из Казахстана приставки», — сообщил корреспонденту продавец другого онлайн-магазина. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО придумали, как заработать на геймерах после ухода Sony. Бизнесмены начали продавать турецкие подписки на сервис PlayStation Plus от Sony. Сейчас это один из немногих способов оформить услугу для игровой консоли.

Sony приостановила работу в России, как и многие другие зарубежные компании. Такое решение они приняли в рамках санкционного давления на РФ. Недружественные государства ввели санкции после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.

С доставкой из Екатеринбурга в Нижневартовск игровая консоль обойдется в 57 тысяч рублей Фото: скриншот с сайта Avito