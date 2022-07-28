В Харьковской области начали оформлять российские паспорта

28 июля 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

В Харьковской области начались процедуры для получения российского гражданства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На освобожденных территориях Харьковской области начался прием документов на получение российского гражданства. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев. «В освобожденной Харьковской области начался прием документов на получение российского гражданства. Принимать документы будут для упрощенного оформления, выезжать за пределы территории людям не придется», — приводит его слова РИА «Новости». В Запорожской области первые российские паспорта начали выдавать еще в начале июня. Тогда же российское гражданство начали получать и жители Херсонской области. Ранее президент россии Владимир Путин разрешил давать гражданство РФ всем жителям Украины. Также президент подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства. Спецоперацию на территории Украины Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения. В настоящий момент под полным контролем российской армии и союзников находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

На освобожденных территориях Харьковской области начался прием документов на получение российского гражданства. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев. «В освобожденной Харьковской области начался прием документов на получение российского гражданства. Принимать документы будут для упрощенного оформления, выезжать за пределы территории людям не придется», — приводит его слова РИА «Новости». В Запорожской области первые российские паспорта начали выдавать еще в начале июня. Тогда же российское гражданство начали получать и жители Херсонской области. Ранее президент россии Владимир Путин разрешил давать гражданство РФ всем жителям Украины. Также президент подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства. Спецоперацию на территории Украины Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения. В настоящий момент под полным контролем российской армии и союзников находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.