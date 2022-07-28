Три мэра из ХМАО забросили свои официальные telegram-каналы

29 июля 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

А другие главы муниципалитетов соревнуются в количестве подписчиков и «лайков» Фото: Анна Майорова © URA.RU Три мэра из ХМАО забросили свои telegram-каналы, и их почти никто не читает. К такому выводу пришел журналист URA.RU, изучив активность двадцати официальных telegram-каналов глав югорских муниципалитетов. Оценивалось общее число подписчиков, количество отдельных постов и их просмотров, а также реакции. Самый непопулярный Telegram (11 подписчиков на момент написания новости) у главы Пыть-Яха Александра Морозова. На канале, созданном 29 апреля, всего четыре публикации, три из которых появились 28 июля. Самым популярным является первый пост — поздравление с 1 Мая. Он собрал шесть лайков. Немногим лучше дела у telegram-канала мэра Покачей Виктора Таненкова. Канал создан 12 марта, у него 35 подписчиков, 20 публикаций. Самые популярные из которых, судя по числу взаимодействий, поздравление с Днем России, с Днем весны и труда и Днем Победы. Каждую из них «лайкнули» по четыре раза. Чуть более наполнен Telegram главы Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина (47 подписчиков). Канал создан 11 марта, в нем несколько сотен публикаций, но число просмотров каждого сообщения редко превышает два десятка. Модераторы канала наполняют его репостами и перепечатками пресс-релизов.



Лидером по количеству подписчиков является telegram-канал мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина. Канал создан 8 мая, у него 1217 подписчиков на момент написания новости, 246 публикаций. Самая популярная из них — пост, в котором глава поздравляет школьницу с победой на Всероссийском конкурсе «Большая перемена». У публикации 1047 просмотров, две пересылки и 111 реакций. На втором месте telegram-канал мэра Радужного Натальи Гулиной. Канал создан 28 февраля, у него 955 подписчиков, 699 публикаций. Самая популярная посвящена рабочей поездке чиновников на кладбище. У нее 719 просмотров, три пересылки и девять реакций. На третьем месте telegram-канал мэра Белоярского района Сергея Маненкова (779 подписчиков). И это единственный канал из описанных, в котором возможны комментарии. Канал создан 12 марта. Из представленной подборки именно в канале Маненкова самая лояльная аудитория. Только на последних десяти его постах более 800 реакций. Ранее URA.RU сообщало о том, что один мэр из ХМАО ждет возвращения в Tik Tok, а Маненков, ушедший из Instagram (деятельность запрещена в РФ), почти вернул подписчиков через социальную сеть «ВКонтакте». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Три мэра из ХМАО забросили свои telegram-каналы, и их почти никто не читает. К такому выводу пришел журналист URA.RU, изучив активность двадцати официальных telegram-каналов глав югорских муниципалитетов. Оценивалось общее число подписчиков, количество отдельных постов и их просмотров, а также реакции. Самый непопулярный Telegram (11 подписчиков на момент написания новости) у главы Пыть-Яха Александра Морозова. На канале, созданном 29 апреля, всего четыре публикации, три из которых появились 28 июля. Самым популярным является первый пост — поздравление с 1 Мая. Он собрал шесть лайков. Немногим лучше дела у telegram-канала мэра Покачей Виктора Таненкова. Канал создан 12 марта, у него 35 подписчиков, 20 публикаций. Самые популярные из которых, судя по числу взаимодействий, поздравление с Днем России, с Днем весны и труда и Днем Победы. Каждую из них «лайкнули» по четыре раза. Чуть более наполнен Telegram главы Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина (47 подписчиков). Канал создан 11 марта, в нем несколько сотен публикаций, но число просмотров каждого сообщения редко превышает два десятка. Модераторы канала наполняют его репостами и перепечатками пресс-релизов. Лидером по количеству подписчиков является telegram-канал мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина. Канал создан 8 мая, у него 1217 подписчиков на момент написания новости, 246 публикаций. Самая популярная из них — пост, в котором глава поздравляет школьницу с победой на Всероссийском конкурсе «Большая перемена». У публикации 1047 просмотров, две пересылки и 111 реакций. На втором месте telegram-канал мэра Радужного Натальи Гулиной. Канал создан 28 февраля, у него 955 подписчиков, 699 публикаций. Самая популярная посвящена рабочей поездке чиновников на кладбище. У нее 719 просмотров, три пересылки и девять реакций. На третьем месте telegram-канал мэра Белоярского района Сергея Маненкова (779 подписчиков). И это единственный канал из описанных, в котором возможны комментарии. Канал создан 12 марта. Из представленной подборки именно в канале Маненкова самая лояльная аудитория. Только на последних десяти его постах более 800 реакций. Ранее URA.RU сообщало о том, что один мэр из ХМАО ждет возвращения в Tik Tok, а Маненков, ушедший из Instagram (деятельность запрещена в РФ), почти вернул подписчиков через социальную сеть «ВКонтакте».