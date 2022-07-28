Невролог Евдокименко назвал главную ошибку при боли в спине

29 июля 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Если боль в спине не проходит, нужно сделать МРТ, сказал Павел Евдокименко Фото: Денис Моргунов © URA.RU Во время приступа боли в спине ни в коем случае нельзя массировать и греть ее. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко. «При остром приступе многие бегут массировать, греть спину. Это делать категорически нельзя. Воспаление может усилиться. В примерно 30% случаев пациенту может стать легче, а в 70% — значительно хуже. Но можно надеть корсет для поддержания спины. Также можно сухое тепло, например, пояс из собачьей шерсти», — сказал Павел Евдокименко. Невролог отметил, что резкие боли в спине не всегда оказываются опасными, но пускать все на самотек нельзя. «Особенно после нагрузки это может быть грыжа диска, что серьезно. Но сейчас, особенно летом, приходит очень много пациентов с защемлением поясничных мышц. Это дает сильную резкую боль. Человеку кажется, что у него что-то сломалось, что-то страшное. Защемление может пройти само, но при условии, что оно не перейдет в хроническое. Такое бывает примерно в 30% случаев», — объяснил ревматолог. Врач рекомендовал сделать МРТ, чтобы избежать осложнения. «Лучше принять меры. В идеале надо сделать МРТ. Так как такой возможности может не быть, главное в этой ситуации — это покой и нестероидные противовоспалительные препараты, если нет аллергии. Если боль длится дольше трех-четырех дней, то придется сделать МРТ», — добавил невролог.

Во время приступа боли в спине ни в коем случае нельзя массировать и греть ее. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко. «При остром приступе многие бегут массировать, греть спину. Это делать категорически нельзя. Воспаление может усилиться. В примерно 30% случаев пациенту может стать легче, а в 70% — значительно хуже. Но можно надеть корсет для поддержания спины. Также можно сухое тепло, например, пояс из собачьей шерсти», — сказал Павел Евдокименко. Невролог отметил, что резкие боли в спине не всегда оказываются опасными, но пускать все на самотек нельзя. «Особенно после нагрузки это может быть грыжа диска, что серьезно. Но сейчас, особенно летом, приходит очень много пациентов с защемлением поясничных мышц. Это дает сильную резкую боль. Человеку кажется, что у него что-то сломалось, что-то страшное. Защемление может пройти само, но при условии, что оно не перейдет в хроническое. Такое бывает примерно в 30% случаев», — объяснил ревматолог. Врач рекомендовал сделать МРТ, чтобы избежать осложнения. «Лучше принять меры. В идеале надо сделать МРТ. Так как такой возможности может не быть, главное в этой ситуации — это покой и нестероидные противовоспалительные препараты, если нет аллергии. Если боль длится дольше трех-четырех дней, то придется сделать МРТ», — добавил невролог.