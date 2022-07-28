Тюменский депутат Госдумы заявил, что Украина — это часть России

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Николай Брыкин отметил, что Украина оккупирована США и Великобританией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что Украина — это часть России. По его словам, Киев сейчас находится под американской оккупацией. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Киевская Русь, ликбез. <…> Киев это русский город, население в нем — русские, и язык там русский. Украина это часть России, украинцы это часть русского народа. Сейчас Украина оккупирована противниками России, США и Британией, которые пытаются навсегда отделить русские города и миллионы русских людей от Руси — России и от русского народа. Русский город Киев имел несколько этапов оккупации, два польских, два немецких, и сейчас американский. Были естественно и предатели, коллаборационисты. Типа Зеленского, Мазепы, Бандеры», — рассказал Брыкин.

Кроме того, он отметил, что Киев будет освобожден армией РФ от оккупации. А также вернется «в Русь — Россию», резюмировал депутат.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида. Помимо этого, на Украине запретили русский язык, 16 июля вступил в силу очередной этап закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Сейчас за использование русского языка будут штрафовать граждан Украины в различных сферах и структурах.

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Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что Украина — это часть России. По его словам, Киев сейчас находится под американской оккупацией. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Киевская Русь, ликбез. <…> Киев это русский город, население в нем — русские, и язык там русский. Украина это часть России, украинцы это часть русского народа. Сейчас Украина оккупирована противниками России, США и Британией, которые пытаются навсегда отделить русские города и миллионы русских людей от Руси — России и от русского народа. Русский город Киев имел несколько этапов оккупации, два польских, два немецких, и сейчас американский. Были естественно и предатели, коллаборационисты. Типа Зеленского, Мазепы, Бандеры», — рассказал Брыкин. Кроме того, он отметил, что Киев будет освобожден армией РФ от оккупации. А также вернется «в Русь — Россию», резюмировал депутат. Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида. Помимо этого, на Украине запретили русский язык, 16 июля вступил в силу очередной этап закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Сейчас за использование русского языка будут штрафовать граждан Украины в различных сферах и структурах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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