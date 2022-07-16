На Украине запретили русский язык

За использование русского языка на Украине будут штрафовать граждан Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине продолжаются мероприятия по запрету русского языка. 16 июля вступил в силу очередной этап закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Теперь за использование русского языка будут штрафовать граждан из различных сфер и структур, включая образование, государственные учреждения, науку, СМИ и других. Об этом сообщил в соцсетях уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

После очередных правок за нарушение закона будет налагаться штраф. Уполномоченный по защите государственного языка сможет налагать штраф на должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления и других лиц.

«Размер штрафа составляет от 3400 до 8500 гривен, если нарушение совершено впервые. За повторное нарушение будет налагаться штраф от 8500 до 11900 гривен. Граждане страны должны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни», — пояснил Кремень. Ранее он уже советовал украинцам в случае обнаружения нарушений закона отправлять доносы в его офис, прикладывая видео- или аудиодоказательства.

Ранее на Украине решили создать совет, который будет координировать декоммунизацию и дерусификацию страны. Об этом сообщило Министерство культуры республики. Также в украинских школах перестанут преподавать произведения российских и советских поэтов и писателей. В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что русская культура не может быть отделена от общеевропейской, потому рассуждать об ее запрете «могут только придурки».

На Украине вводят массовые запреты на русский язык. Ранее власти приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому печатные СМИ должны быть только на украинском.

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