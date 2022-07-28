В России разрабатывают масштабную компьютерную игру про Смутное времяФото: Kelly Hunter/Flickr
Игровая студия-разработчик «Сайберия Нова» показала первые наработки масштабной компьютерной игры «Смута» в жанре RPG. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Института развития интернета.
«Запуск промо-сайта „Смуты“ — событие для нашей команды по-настоящему значимое. Это маленький, но очень важный шаг на большом пути разработки проекта», — прокомментировал событие глава студии «Сайберия Нова» Алексей Копцев. В настоящее время на сайте представлены концепт-арты и первые видео с наработками игрового процесса.
Ранее студию-разработчика обвинили в том, что Институт развития интернета выделил ей 260 миллионов рублей на разработку, после чего об игре не было никаких вестей. В пресс-службе Института развития интернета корреспонденту URA.RU сказали, что данные домыслы не соответствуют действительности и пояснили, что разработчики справляются своими силами и институт в настоящий момент не выделял им денег. Поясняется, что деньги будут выплачены непосредственно после выпуска игры.
Компьютерная игра «Смута» — это action-RPG от третьего лица. Ее действие разворачивается в период Смутного времени. В проекте герой-одиночка — князь Милославский — выполняет квесты разного типа, прокачивая свои навыки и продвигаясь по сюжетной линии. Литературной основой проекта стал роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».
Игровая студия-разработчик «Сайберия Нова» показала первые наработки масштабной компьютерной игры «Смута» в жанре RPG. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Института развития интернета. «Запуск промо-сайта „Смуты“ — событие для нашей команды по-настоящему значимое. Это маленький, но очень важный шаг на большом пути разработки проекта», — прокомментировал событие глава студии «Сайберия Нова» Алексей Копцев. В настоящее время на сайте представлены концепт-арты и первые видео с наработками игрового процесса. Ранее студию-разработчика обвинили в том, что Институт развития интернета выделил ей 260 миллионов рублей на разработку, после чего об игре не было никаких вестей. В пресс-службе Института развития интернета корреспонденту URA.RU сказали, что данные домыслы не соответствуют действительности и пояснили, что разработчики справляются своими силами и институт в настоящий момент не выделял им денег. Поясняется, что деньги будут выплачены непосредственно после выпуска игры. Компьютерная игра «Смута» — это action-RPG от третьего лица. Ее действие разворачивается в период Смутного времени. В проекте герой-одиночка — князь Милославский — выполняет квесты разного типа, прокачивая свои навыки и продвигаясь по сюжетной линии. Литературной основой проекта стал роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Ранее URA.RU сообщало, что российский разработчик видеоигр ООО «Сайбериа Лимитед» разработает компьютерную игру про Смутное время. Компания получила грант от АНО «Институт развития интернета» (ИРИ).