Разработчики отечественной RPG-игры показали первые наработки. Скрин

28 июля 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

В России разрабатывают масштабную компьютерную игру про Смутное время Фото: Kelly Hunter/Flickr Игровая студия-разработчик «Сайберия Нова» показала первые наработки масштабной компьютерной игры «Смута» в жанре RPG. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Института развития интернета. «Запуск промо-сайта „Смуты“ — событие для нашей команды по-настоящему значимое. Это маленький, но очень важный шаг на большом пути разработки проекта», — прокомментировал событие глава студии «Сайберия Нова» Алексей Копцев. В настоящее время на сайте представлены концепт-арты и первые видео с наработками игрового процесса. Ранее студию-разработчика обвинили в том, что Институт развития интернета выделил ей 260 миллионов рублей на разработку, после чего об игре не было никаких вестей. В пресс-службе Института развития интернета корреспонденту URA.RU сказали, что данные домыслы не соответствуют действительности и пояснили, что разработчики справляются своими силами и институт в настоящий момент не выделял им денег. Поясняется, что деньги будут выплачены непосредственно после выпуска игры. Компьютерная игра «Смута» — это action-RPG от третьего лица. Ее действие разворачивается в период Смутного времени. В проекте герой-одиночка — князь Милославский — выполняет квесты разного типа, прокачивая свои навыки и продвигаясь по сюжетной линии. Литературной основой проекта стал роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Концепт-арты игры «Смута» Концепт-арты игры «Смута» Официальный сайт игры «Смута» Концепт-арты игры «Смута» Официальный сайт игры «Смута» Концепт-игры «Смута» Официальный сайт игры «Смута» Ранее URA.RU сообщало, что российский разработчик видеоигр ООО «Сайбериа Лимитед» разработает компьютерную игру про Смутное время. Компания получила грант от АНО «Институт развития интернета» (ИРИ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Игровая студия-разработчик «Сайберия Нова» показала первые наработки масштабной компьютерной игры «Смута» в жанре RPG. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Института развития интернета. «Запуск промо-сайта „Смуты“ — событие для нашей команды по-настоящему значимое. Это маленький, но очень важный шаг на большом пути разработки проекта», — прокомментировал событие глава студии «Сайберия Нова» Алексей Копцев. В настоящее время на сайте представлены концепт-арты и первые видео с наработками игрового процесса. Ранее студию-разработчика обвинили в том, что Институт развития интернета выделил ей 260 миллионов рублей на разработку, после чего об игре не было никаких вестей. В пресс-службе Института развития интернета корреспонденту URA.RU сказали, что данные домыслы не соответствуют действительности и пояснили, что разработчики справляются своими силами и институт в настоящий момент не выделял им денег. Поясняется, что деньги будут выплачены непосредственно после выпуска игры. Компьютерная игра «Смута» — это action-RPG от третьего лица. Ее действие разворачивается в период Смутного времени. В проекте герой-одиночка — князь Милославский — выполняет квесты разного типа, прокачивая свои навыки и продвигаясь по сюжетной линии. Литературной основой проекта стал роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Ранее URA.RU сообщало, что российский разработчик видеоигр ООО «Сайбериа Лимитед» разработает компьютерную игру про Смутное время. Компания получила грант от АНО «Институт развития интернета» (ИРИ).