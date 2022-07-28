Президент Сербии Вучич «объявил» в стране чрезвычайное положение

29 июля 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Ближайшие восемь месяцев Сербия будет находиться в режиме ЧП, заявил Александр Вучич Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Ближайшие восемь месяцев Сербия будет находиться в режиме неформального чрезвычайного положения из-за кризиса. Об этом заявил глава государства Александр Вучич. «До конца марта в Сербии действует режим ЧП, хотя формально мы его не вводим», — сказал Александр Вучич в интервью телеканалу Pink. Он подчеркнул, что страна находится в самом тяжелом экономическом положении за последние 10 лет. Сербский лидер отметил, что из-за засухи у страны большие проблемы с электроэнергией, государство «истекает кровью» из-за газа и других энергоносителей. В следующем году Сербия должна погасить свой долг в размере четырех миллиардов евро, сказал Вучич и попросил граждан не сердиться, если часть его обещаний не будет выполнена. Европейские страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна не станет вводить санкции против РФ сколько сможет, потому что это предусмотрено решением Совета национальной безопасности страны. По его словам, санкции Евросоюза «вытащили из кармана» Сербии 600 млн долларов. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у РФ есть возможность спасти Евросоюз от кризиса. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик предрек раскол ЕС к зиме.

Ближайшие восемь месяцев Сербия будет находиться в режиме неформального чрезвычайного положения из-за кризиса. Об этом заявил глава государства Александр Вучич. «До конца марта в Сербии действует режим ЧП, хотя формально мы его не вводим», — сказал Александр Вучич в интервью телеканалу Pink. Он подчеркнул, что страна находится в самом тяжелом экономическом положении за последние 10 лет. Сербский лидер отметил, что из-за засухи у страны большие проблемы с электроэнергией, государство «истекает кровью» из-за газа и других энергоносителей. В следующем году Сербия должна погасить свой долг в размере четырех миллиардов евро, сказал Вучич и попросил граждан не сердиться, если часть его обещаний не будет выполнена. Европейские страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна не станет вводить санкции против РФ сколько сможет, потому что это предусмотрено решением Совета национальной безопасности страны. По его словам, санкции Евросоюза «вытащили из кармана» Сербии 600 млн долларов. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у РФ есть возможность спасти Евросоюз от кризиса. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик предрек раскол ЕС к зиме.