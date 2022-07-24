Депутат Госдумы Белик предрек раскол в Евросоюзе к зиме

24 июля 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Евросоюз столкнулся с безработицей и ростом цен из-за санкций, сказал Дмитрий Белик Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ближе к зиме страны Евросоюза ждет раскол. Те, кто не изменять позицию по отношению к России, вынуждены будут замерзнуть, погрузившись в энергетический и продовольственный кризисы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. «Сейчас же проблемы Евросоюза только усугубляются, и раскол становится все более ощутимым. А скорое наступление зимы, которую Еврокомиссия намерена провести без российского газа, вызывает сопротивление многих членов ЕС, которые предпочитают мыслить здраво. Греческий политик, поместивший на предвыборный плакат фразу „Россия права“, был министром энергетики. Уж он-то знает, о чем говорит. Так что с наступлением холодов Евросоюз будет вынужден принять решение: или пересмотреть свою политику по отношению к нашей стране, или замерзать, погрузившись в энергетический и продовольственный кризисы», — сказал Дмитрий Белик. Депутат отметил, что антироссийская позиция нанесла вред Европе. «ЕС вынужден подсчитывать последствия санкций, введенных против России. Рекордные скачки цен, энергетический и продовольственный кризисы, безработица, недовольство населения — с этими и другими проблемами столкнулись страны Евросоюза в результате своей недальновидной и опрометчивой политики», — объяснил эксперт. По его словам, ЕС и ранее не отличался внутренним единодушием. «Его расширение обнажило проблему взаимодействия стран-доноров и стран-иждивенцев, которые не вносят свой вклад в общую экономику ЕС, зато с радостью получают дотации», — заключил Белик. Западные страны начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Однако ограничения ударили и по их экономике. По данным интернет-портал Pronews, экс-министр энергетики и бывший лидер греческой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис будет проводить предвыборную кампанию с плакатом «Россия права». В его агитации сказано, что НАТО устроили ад на Украине и уничтожают Европу. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отметила, что в Германии могут начаться народные восстания, если в стране не будет бензина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ближе к зиме страны Евросоюза ждет раскол. Те, кто не изменять позицию по отношению к России, вынуждены будут замерзнуть, погрузившись в энергетический и продовольственный кризисы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. «Сейчас же проблемы Евросоюза только усугубляются, и раскол становится все более ощутимым. А скорое наступление зимы, которую Еврокомиссия намерена провести без российского газа, вызывает сопротивление многих членов ЕС, которые предпочитают мыслить здраво. Греческий политик, поместивший на предвыборный плакат фразу „Россия права“, был министром энергетики. Уж он-то знает, о чем говорит. Так что с наступлением холодов Евросоюз будет вынужден принять решение: или пересмотреть свою политику по отношению к нашей стране, или замерзать, погрузившись в энергетический и продовольственный кризисы», — сказал Дмитрий Белик. Депутат отметил, что антироссийская позиция нанесла вред Европе. «ЕС вынужден подсчитывать последствия санкций, введенных против России. Рекордные скачки цен, энергетический и продовольственный кризисы, безработица, недовольство населения — с этими и другими проблемами столкнулись страны Евросоюза в результате своей недальновидной и опрометчивой политики», — объяснил эксперт. По его словам, ЕС и ранее не отличался внутренним единодушием. «Его расширение обнажило проблему взаимодействия стран-доноров и стран-иждивенцев, которые не вносят свой вклад в общую экономику ЕС, зато с радостью получают дотации», — заключил Белик. Западные страны начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Однако ограничения ударили и по их экономике. По данным интернет-портал Pronews, экс-министр энергетики и бывший лидер греческой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис будет проводить предвыборную кампанию с плакатом «Россия права». В его агитации сказано, что НАТО устроили ад на Украине и уничтожают Европу. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отметила, что в Германии могут начаться народные восстания, если в стране не будет бензина.