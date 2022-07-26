Лавров: Россия готова спасти Евросоюз от газового кризиса

26 июля 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Россия может полностью обеспечить Европу газом, считает Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Российский газопровод «Северной поток — 2» может полностью удовлетворить нужды европейских стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Северной поток — 2» полностью готов к тому, чтобы удовлетворить нужды Европы. Но он не функционирует из-за Евросоюза по политическим причинам», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции с президентом Уганды. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Кроме того, добавил дипломат, Запад не может внятно прояснить России ситуацию с задержкой турбин Siemens для «Северного потока». «Сейчас раздувается история с турбинами Siemens, которые проходили регламентные работы в Канаде, которые Канада не захотела возвращать. Потом Siemens при поддержке германского правительства добился их возвращения, но нам никто не может внятно в документах объяснить, какой теперь статус этой турбины, и других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде», — сказал он. Ранее «Газпром» остановил эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». Это произошло после того, как Канада не вернула одну из турбин, отправленную ранее на ремонт, сообщал RT. Позже в Кремле заявили, что турбина для газопровода «Северный поток» не была доставлена и установлена после капремонта.

Вскоре депутат парламента ФРГ призвал немедленно запустить «Северный поток-2» для поставок в Германию.

Российский газопровод «Северной поток — 2» может полностью удовлетворить нужды европейских стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Северной поток — 2» полностью готов к тому, чтобы удовлетворить нужды Европы. Но он не функционирует из-за Евросоюза по политическим причинам», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции с президентом Уганды. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Кроме того, добавил дипломат, Запад не может внятно прояснить России ситуацию с задержкой турбин Siemens для «Северного потока». «Сейчас раздувается история с турбинами Siemens, которые проходили регламентные работы в Канаде, которые Канада не захотела возвращать. Потом Siemens при поддержке германского правительства добился их возвращения, но нам никто не может внятно в документах объяснить, какой теперь статус этой турбины, и других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде», — сказал он. Ранее «Газпром» остановил эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». Это произошло после того, как Канада не вернула одну из турбин, отправленную ранее на ремонт, сообщал RT. Позже в Кремле заявили, что турбина для газопровода «Северный поток» не была доставлена и установлена после капремонта. Вскоре депутат парламента ФРГ призвал немедленно запустить «Северный поток-2» для поставок в Германию.