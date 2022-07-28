Кандидат в премьеры Британии не готов видеть Джонсона в кабмине

29 июля 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Претендент на пост премьера Британии заявил, что не будет подыскивать работу для Бориса Джонсона Фото: depositphotos.com новость из сюжета Борис Джонсон уходит в отставку Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак на предвыборных выступлениях заявил, что не будет «раздавать рабочие места», говоря о подавшем в отставку Борисе Джонсоне и его возможной работе в кабинете министров Британии. Трансляцию вел телеканал Talk TV. «Я не собираюсь сидеть здесь и раздавать рабочие места людям», — ответил Сунак на вопрос ведущего телеканала Talk TV, может ли Борис Джонсон быть назначен на пост посланника в Киеве. Он также отметил, что в дальнейшем не видит Джонсона в кабмине Великобритании. Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс во время дебатов заявила, что Борис Джонсон не пожелает для себя роли в правительстве. По ее мнению, для Джонсона настало время заслуженного отдыха. Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. Он занимал должность премьер-министра Великобритании. После некоторые дипломаты Британии объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на эту должность, в том числе глава МИД страны Лиз Трасс. Новый премьер будет объявлен 5 сентября текущего года.

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак на предвыборных выступлениях заявил, что не будет «раздавать рабочие места», говоря о подавшем в отставку Борисе Джонсоне и его возможной работе в кабинете министров Британии. Трансляцию вел телеканал Talk TV. «Я не собираюсь сидеть здесь и раздавать рабочие места людям», — ответил Сунак на вопрос ведущего телеканала Talk TV, может ли Борис Джонсон быть назначен на пост посланника в Киеве. Он также отметил, что в дальнейшем не видит Джонсона в кабмине Великобритании. Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс во время дебатов заявила, что Борис Джонсон не пожелает для себя роли в правительстве. По ее мнению, для Джонсона настало время заслуженного отдыха. Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. Он занимал должность премьер-министра Великобритании. После некоторые дипломаты Британии объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на эту должность, в том числе глава МИД страны Лиз Трасс. Новый премьер будет объявлен 5 сентября текущего года.