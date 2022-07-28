28 июля 2022

Производитель детского питания Kraft Heinz частично уйдет из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены в магазинах «Лента» и «Метрополис» на 15 марта. Курган, детское питание, hipp
Американская Kraft Heinz планирует продать два завода, производящие детское питание Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Американский концерн Kraft Heinz, занимающийся производство детского питания, планирует частично уйти с российского рынка. Компания выставила на продажу два завода и локальные бренды.

По информации «Коммерсанта», Kraft Heinz планирует сократить свое присутствие на российском рынке. Компания продает два завода, производящие 30 тысяч тонн детского питания в год. Источники газеты уточнили, что речь идет о предприятиях «Хайнц-Георгиевск» и Ивановский комбинат детского питания, а также бренды «Умница» и «Сами с усами».

Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. А также было принято решение о введении параллельного импорта товаров из компаний, которые ушли из РФ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя уход иностранных компаний, заявил, что это хорошо для отечественного рынка.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Американский концерн Kraft Heinz, занимающийся производство детского питания, планирует частично уйти с российского рынка. Компания выставила на продажу два завода и локальные бренды. По информации «Коммерсанта», Kraft Heinz планирует сократить свое присутствие на российском рынке. Компания продает два завода, производящие 30 тысяч тонн детского питания в год. Источники газеты уточнили, что речь идет о предприятиях «Хайнц-Георгиевск» и Ивановский комбинат детского питания, а также бренды «Умница» и «Сами с усами». Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. А также было принято решение о введении параллельного импорта товаров из компаний, которые ушли из РФ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя уход иностранных компаний, заявил, что это хорошо для отечественного рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...