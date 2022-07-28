Производитель детского питания Kraft Heinz частично уйдет из РФ

Американский концерн Kraft Heinz, занимающийся производство детского питания, планирует частично уйти с российского рынка. Компания выставила на продажу два завода и локальные бренды.
По информации «Коммерсанта», Kraft Heinz планирует сократить свое присутствие на российском рынке. Компания продает два завода, производящие 30 тысяч тонн детского питания в год. Источники газеты уточнили, что речь идет о предприятиях «Хайнц-Георгиевск» и Ивановский комбинат детского питания, а также бренды «Умница» и «Сами с усами».
Американский концерн Kraft Heinz, занимающийся производство детского питания, планирует частично уйти с российского рынка. Компания выставила на продажу два завода и локальные бренды. По информации «Коммерсанта», Kraft Heinz планирует сократить свое присутствие на российском рынке. Компания продает два завода, производящие 30 тысяч тонн детского питания в год. Источники газеты уточнили, что речь идет о предприятиях «Хайнц-Георгиевск» и Ивановский комбинат детского питания, а также бренды «Умница» и «Сами с усами». Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. А также было принято решение о введении параллельного импорта товаров из компаний, которые ушли из РФ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя уход иностранных компаний, заявил, что это хорошо для отечественного рынка.