Женщина решила вмешаться в конфликт мальчишек (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Тюмени избила и обругала матом детей из-за конфликта между ними и ее ребенком. Видео инцидента в одном из дворов города опубликовали в социальных сетях. Позже женщина заставила детей извиниться.

«Мальчишки в возрасте 11—13 лет словесно выясняли отношения. В это время мать одного мальчика решила подключиться и решить конфликт „по-своему“, даже не пытаясь разобраться в ситуации. Она решила наказать их путем применения физического насилия», — сообщил анонимный автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Он также добавил, что женщина заставила детей встать на колени и при ней извиниться. На видео можно услышать, как, предположительно, сын женщины просит ее прекратить и уйти домой.

URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.