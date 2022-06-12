12 июня 2022
11 июня 2022

В Тюмени женщина избила детей и заставила их извиняться. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
Женщина решила вмешаться в конфликт мальчишек (фото из архива) Фото:

Жительница Тюмени избила и обругала матом детей из-за конфликта между ними и ее ребенком. Видео инцидента в одном из дворов города опубликовали в социальных сетях. Позже женщина заставила детей извиниться.

«Мальчишки в возрасте 11—13 лет словесно выясняли отношения. В это время мать одного мальчика решила подключиться и решить конфликт „по-своему“, даже не пытаясь разобраться в ситуации. Она решила наказать их путем применения физического насилия», — сообщил анонимный автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Он также добавил, что женщина заставила детей встать на колени и при ней извиниться. На видео можно услышать, как, предположительно, сын женщины просит ее прекратить и уйти домой.

URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

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Жительница Тюмени избила и обругала матом детей из-за конфликта между ними и ее ребенком. Видео инцидента в одном из дворов города опубликовали в социальных сетях. Позже женщина заставила детей извиниться. «Мальчишки в возрасте 11—13 лет словесно выясняли отношения. В это время мать одного мальчика решила подключиться и решить конфликт „по-своему“, даже не пытаясь разобраться в ситуации. Она решила наказать их путем применения физического насилия», — сообщил анонимный автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Он также добавил, что женщина заставила детей встать на колени и при ней извиниться. На видео можно услышать, как, предположительно, сын женщины просит ее прекратить и уйти домой. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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