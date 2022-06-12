Жительница Тюмени избила и обругала матом детей из-за конфликта между ними и ее ребенком. Видео инцидента в одном из дворов города опубликовали в социальных сетях. Позже женщина заставила детей извиниться.
«Мальчишки в возрасте 11—13 лет словесно выясняли отношения. В это время мать одного мальчика решила подключиться и решить конфликт „по-своему“, даже не пытаясь разобраться в ситуации. Она решила наказать их путем применения физического насилия», — сообщил анонимный автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
Он также добавил, что женщина заставила детей встать на колени и при ней извиниться. На видео можно услышать, как, предположительно, сын женщины просит ее прекратить и уйти домой.
URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».
Жительница Тюмени избила и обругала матом детей из-за конфликта между ними и ее ребенком. Видео инцидента в одном из дворов города опубликовали в социальных сетях. Позже женщина заставила детей извиниться. «Мальчишки в возрасте 11—13 лет словесно выясняли отношения. В это время мать одного мальчика решила подключиться и решить конфликт „по-своему“, даже не пытаясь разобраться в ситуации. Она решила наказать их путем применения физического насилия», — сообщил анонимный автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Он также добавил, что женщина заставила детей встать на колени и при ней извиниться. На видео можно услышать, как, предположительно, сын женщины просит ее прекратить и уйти домой. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.