В МЧС назвали причину гибели восьми человек при пожаре в Москве 29 июля 2022 в 06:42 Размер текста - 17 + Восемь человек погибли при пожаре в хостеле в Москве из-за решеток на окнах, заявил Андрей Румянцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Причиной гибели восьми человек при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы стали решетки на окнах. Об этом заявил врио начальника столичного ГУМЧС Андрей Румянцев. «Основной причиной гибели людей послужило именно вот это, то, что на окнах находились решетки», — передает слова Андрея Румянцева РИА «Новости». Также он добавил, что в хостеле не сработала пожарная сигнализация. Также стало известно, что в хостеле неоднократно обнаруживали нарушения безопасности. По словам Румянцева, с 2019 по 2022 год проводилось несколько судебных разбирательств по данному объекту, крайнее из которых прошло в июне. Ранее сообщалось, что в хостеле на улице Алма-Атинской произошел пожар, площадь которого составила 150 квадратных метров. В МЧС отметили, что пожарные действовали грамотно при тушении возгорания, передает RT. В экстренных службах уточнили, что все погибшие во время пожара являлись трудовыми мигрантами, дополняет « Газета.ru ». Причиной гибели восьми человек при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы стали решетки на окнах. Об этом заявил врио начальника столичного ГУМЧС Андрей Румянцев. «Основной причиной гибели людей послужило именно вот это, то, что на окнах находились решетки», — передает слова Андрея Румянцева РИА «Новости». Также он добавил, что в хостеле не сработала пожарная сигнализация. Также стало известно, что в хостеле неоднократно обнаруживали нарушения безопасности. По словам Румянцева, с 2019 по 2022 год проводилось несколько судебных разбирательств по данному объекту, крайнее из которых прошло в июне. Ранее сообщалось, что в хостеле на улице Алма-Атинской произошел пожар, площадь которого составила 150 квадратных метров. В МЧС отметили, что пожарные действовали грамотно при тушении возгорания, передает RT. В экстренных службах уточнили, что все погибшие во время пожара являлись трудовыми мигрантами, дополняет «Газета.ru». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям