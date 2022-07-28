28 июля 2022

В МЧС назвали причину гибели восьми человек при пожаре в Москве

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Разное. Курган, сушка белья, решетка на окне, окно
Восемь человек погибли при пожаре в хостеле в Москве из-за решеток на окнах, заявил Андрей Румянцев Фото:

Причиной гибели восьми человек при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы стали решетки на окнах. Об этом заявил врио начальника столичного ГУМЧС Андрей Румянцев.

«Основной причиной гибели людей послужило именно вот это, то, что на окнах находились решетки», — передает слова Андрея Румянцева РИА «Новости». Также он добавил, что в хостеле не сработала пожарная сигнализация.

Также стало известно, что в хостеле неоднократно обнаруживали нарушения безопасности. По словам Румянцева, с 2019 по 2022 год проводилось несколько судебных разбирательств по данному объекту, крайнее из которых прошло в июне.

Ранее сообщалось, что в хостеле на улице Алма-Атинской произошел пожар, площадь которого составила 150 квадратных метров. В МЧС отметили, что пожарные действовали грамотно при тушении возгорания, передает RT. В экстренных службах уточнили, что все погибшие во время пожара являлись трудовыми мигрантами, дополняет «Газета.ru».

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Причиной гибели восьми человек при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы стали решетки на окнах. Об этом заявил врио начальника столичного ГУМЧС Андрей Румянцев. «Основной причиной гибели людей послужило именно вот это, то, что на окнах находились решетки», — передает слова Андрея Румянцева РИА «Новости». Также он добавил, что в хостеле не сработала пожарная сигнализация. Также стало известно, что в хостеле неоднократно обнаруживали нарушения безопасности. По словам Румянцева, с 2019 по 2022 год проводилось несколько судебных разбирательств по данному объекту, крайнее из которых прошло в июне. Ранее сообщалось, что в хостеле на улице Алма-Атинской произошел пожар, площадь которого составила 150 квадратных метров. В МЧС отметили, что пожарные действовали грамотно при тушении возгорания, передает RT. В экстренных службах уточнили, что все погибшие во время пожара являлись трудовыми мигрантами, дополняет «Газета.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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