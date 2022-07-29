Презрительные слова Зеленского о США возмутили ведущего Fox News

29 июля 2022 в 09:34 Размер текста - 17 +

Ведущий Такер Карлсон считает, что Украина относится к США с полным презрением Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский показал полное пренебрежение интересами США. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. «Украинские власти перестали скрывать, что от США им нужны только деньги. Они (украинские власти) относятся к нам (США) с полным презрением. Соединенные Штаты их ничуточки не волнуют», — заявил Карлсон. Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. Так, например, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил действующего президента Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергокризисе. В США также раскритиковали отношение Зеленского к их стране. Журналист Нейт Хохман в журнале National Review заявил, что украинцам не следует пренебрежительно относится к внутренним проблемам Штатов, особенно в то время, когда они требуют дальнейшей военной поддержки для своей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский показал полное пренебрежение интересами США. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. «Украинские власти перестали скрывать, что от США им нужны только деньги. Они (украинские власти) относятся к нам (США) с полным презрением. Соединенные Штаты их ничуточки не волнуют», — заявил Карлсон. Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. Так, например, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил действующего президента Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергокризисе. В США также раскритиковали отношение Зеленского к их стране. Журналист Нейт Хохман в журнале National Review заявил, что украинцам не следует пренебрежительно относится к внутренним проблемам Штатов, особенно в то время, когда они требуют дальнейшей военной поддержки для своей страны.