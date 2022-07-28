В США раскритиковали отношение Зеленского к проблемам американцев

29 июля 2022 в 04:53 Размер текста - 17 +

Обозреватель National Review поставил Владимира Зеленского на место после слов о проблемах американцев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относится к внутренним проблемам США, особенно в то время, когда он требует дальнейшей военной поддержки для своей страны. Об этом пишет автор статьи Нейт Хохман в журнале National Review. Ранее украинский лидер назвал инфляцию в США «делом второстепенным». «При всем уважении к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Назовите меня старомодным, но я склонен считать, что внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа», — отметил автор статьи. По его словам, в этой связи было «странно слышать», как в недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал инфляцию в США «делом второстепенным», а на замечание ведущего о том, что все больше американцев сомневаются в том, что их страна должна тратить столько средств на конфликт в Европе в условиях внутренних проблем, он ответил, что «инфляция — ничто, и коронавирус — ничто», — напомнил Хохман. По его мнению, украинскому лидеру следует отказаться от «мутных отсылок к неким общим ценностям» и «неуместных шпилек» в адрес американцев из рабочего и среднего класса, которые «и так уже недоумевают, какая им польза от того, что миллиарды бюджетных долларов утекают в чужую страну далеко за океаном». Он указал на то, что США «исключительно щедрая страна», однако инфляция в стране для американцев «серьезная проблема». По его словам, в свете последних событий, жители США сводят концы с концами. Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. Так, например, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил действующего президента Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергокризисе. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в развале американской экономики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относится к внутренним проблемам США, особенно в то время, когда он требует дальнейшей военной поддержки для своей страны. Об этом пишет автор статьи Нейт Хохман в журнале National Review. Ранее украинский лидер назвал инфляцию в США «делом второстепенным». «При всем уважении к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Назовите меня старомодным, но я склонен считать, что внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа», — отметил автор статьи. По его словам, в этой связи было «странно слышать», как в недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал инфляцию в США «делом второстепенным», а на замечание ведущего о том, что все больше американцев сомневаются в том, что их страна должна тратить столько средств на конфликт в Европе в условиях внутренних проблем, он ответил, что «инфляция — ничто, и коронавирус — ничто», — напомнил Хохман. По его мнению, украинскому лидеру следует отказаться от «мутных отсылок к неким общим ценностям» и «неуместных шпилек» в адрес американцев из рабочего и среднего класса, которые «и так уже недоумевают, какая им польза от того, что миллиарды бюджетных долларов утекают в чужую страну далеко за океаном». Он указал на то, что США «исключительно щедрая страна», однако инфляция в стране для американцев «серьезная проблема». По его словам, в свете последних событий, жители США сводят концы с концами. Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. Так, например, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил действующего президента Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергокризисе. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в развале американской экономики.