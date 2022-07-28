28 июля 2022
27 июля 2022

Студентов-наркодилеров из ЯНАО отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, зона, кпп, фсин россии, исправительная колония, место заключения, пенитенциарная система
За сбыт наркотиков в крупном размере они проведут в колонии общего режима пять лет Фото:

В окружной столице осудили студентов Ямальского многопрофильного колледжа. Их обвиняли в сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщили в прокуратуре ЯНАО. За сбыт наркотиков в крупном размере молодые люди проведут в колонии общего режима пять лет.

«В суде установлено, что в апреле текущего года они приобрели партию наркотических средств синтетического происхождения, после чего расфасовали его и разместили в тайники на территории города Салехарда», — написали представители ведомства в своем telegram-канале. Довести дело до конца молодые люди не смогли, их задержали сотрудники полиции и изъяли наркотическое средство.

Суд признал 19-летних студентов виновными. Теперь они на пять лет отправятся в колонию общего режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске двое подростков признаны виновными в сбыте наркотиков. Суд приговорил их к трем годам лишения свободы.

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В окружной столице осудили студентов Ямальского многопрофильного колледжа. Их обвиняли в сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщили в прокуратуре ЯНАО. За сбыт наркотиков в крупном размере молодые люди проведут в колонии общего режима пять лет. «В суде установлено, что в апреле текущего года они приобрели партию наркотических средств синтетического происхождения, после чего расфасовали его и разместили в тайники на территории города Салехарда», — написали представители ведомства в своем telegram-канале. Довести дело до конца молодые люди не смогли, их задержали сотрудники полиции и изъяли наркотическое средство. Суд признал 19-летних студентов виновными. Теперь они на пять лет отправятся в колонию общего режима. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске двое подростков признаны виновными в сбыте наркотиков. Суд приговорил их к трем годам лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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