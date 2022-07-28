Студентов-наркодилеров из ЯНАО отправили в колонию

29 июля 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

За сбыт наркотиков в крупном размере они проведут в колонии общего режима пять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В окружной столице осудили студентов Ямальского многопрофильного колледжа. Их обвиняли в сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщили в прокуратуре ЯНАО. За сбыт наркотиков в крупном размере молодые люди проведут в колонии общего режима пять лет. «В суде установлено, что в апреле текущего года они приобрели партию наркотических средств синтетического происхождения, после чего расфасовали его и разместили в тайники на территории города Салехарда», — написали представители ведомства в своем telegram-канале. Довести дело до конца молодые люди не смогли, их задержали сотрудники полиции и изъяли наркотическое средство. Суд признал 19-летних студентов виновными. Теперь они на пять лет отправятся в колонию общего режима. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске двое подростков признаны виновными в сбыте наркотиков. Суд приговорил их к трем годам лишения свободы.

В окружной столице осудили студентов Ямальского многопрофильного колледжа. Их обвиняли в сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщили в прокуратуре ЯНАО. За сбыт наркотиков в крупном размере молодые люди проведут в колонии общего режима пять лет. «В суде установлено, что в апреле текущего года они приобрели партию наркотических средств синтетического происхождения, после чего расфасовали его и разместили в тайники на территории города Салехарда», — написали представители ведомства в своем telegram-канале. Довести дело до конца молодые люди не смогли, их задержали сотрудники полиции и изъяли наркотическое средство. Суд признал 19-летних студентов виновными. Теперь они на пять лет отправятся в колонию общего режима. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске двое подростков признаны виновными в сбыте наркотиков. Суд приговорил их к трем годам лишения свободы.