Пельмени с редькой прославят Свердловскую область на всю Россию

Уральские пельмени с редькой представлены в номинации «Национальное блюдо» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Журнал Russian Traveler определил главные достопримечательности Свердловской области. Среди них оказалась не только музеи и природные парки, но и пельмени с редькой. Информация об это появилась на официальном сайте издания.

Эксперты отобрали со все России главные туристические возможности страны и распределили их по нескольким номинациям: «Культурно-исторически объект», «Лучшие направления», «Народный промысел», «Оздоровительный курорт», «Природные объекты», «Фестивали», «Экомаршрут», «Экскурсионный исторический маршрут».

«Все номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов Российской Федерации, которые подобрали лучшие туристические направления и услуги в своих регионах. Но окончательный выбор — за нашими читателями», — сообщает журнал Russian Traveler.

Среди номинантов от Свердловской области на конкурсе представлены Музейный комплекс УГМК, парк «Оленьи ручьи», «Демидовский маршрут», «Ночь Музыки» и уральские пельмени с редькой. Итоги голосования будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте издания и в печатной версии журнала Russian Traveler.

Две екатеринбургские выставочные площадки попали в рейтинг посещаемости российских музеев и художественных выставок за 2021 год. В топ-50 попали экспозиции, которые были представлены в арт-галерее «Ельцин Центра» и «Эрмитаж-Урала».