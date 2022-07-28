Пермячка угнала машину своего друга, разбила ее и сбежала

29 июля 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Девушка села за руль, не имея водительских прав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Чернушки (Пермский край) после алкогольного застолья со своим приятелем угнала его автомобиль и попала на нем в ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю. «В дежурную часть обратился 25-летний молодой человек с заявлением о пропаже своего автомобиля „Лада Приора“, который был припаркован возле дома. Накануне он распивал спиртные напитки в компании знакомой. Оказалось, что девушка тайком взяла ключи от его машины и решила покататься. На трассе Чернушка — Ермия она не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинула автомобиль», — сообщили в ведомстве. Девушка получила различные травмы, однако смогла скрыться с места аварии. Выяснилось, что она села за руль, не имея водительских прав. Полицейские быстро нашли угнанный автомобиль и задержали 22-летнюю подозреваемую. По факту угона возбудили уголовное дело. Также в отношении девушки были составлены протоколы об административных правонарушениях за оставление места ДТП, управление автомобилем в состоянии опьянения и без прав. Ранее URA.RU сообщало похожую историю. Молодой пермяк угнал машину деда и врезался в забор.

Жительница Чернушки (Пермский край) после алкогольного застолья со своим приятелем угнала его автомобиль и попала на нем в ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю. «В дежурную часть обратился 25-летний молодой человек с заявлением о пропаже своего автомобиля „Лада Приора“, который был припаркован возле дома. Накануне он распивал спиртные напитки в компании знакомой. Оказалось, что девушка тайком взяла ключи от его машины и решила покататься. На трассе Чернушка — Ермия она не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинула автомобиль», — сообщили в ведомстве. Девушка получила различные травмы, однако смогла скрыться с места аварии. Выяснилось, что она села за руль, не имея водительских прав. Полицейские быстро нашли угнанный автомобиль и задержали 22-летнюю подозреваемую. По факту угона возбудили уголовное дело. Также в отношении девушки были составлены протоколы об административных правонарушениях за оставление места ДТП, управление автомобилем в состоянии опьянения и без прав. Ранее URA.RU сообщало похожую историю. Молодой пермяк угнал машину деда и врезался в забор.