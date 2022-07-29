Филиппа Киркорова не пустили в Молдавию

29 июля 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Молдавская полиция сообщила, что условия пересечения границы Киркоровым не были соблюдены Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский певец Филип Киркоров прилетел чартерным рейсом в международный аэропорт Кишинева, но ему не разрешили въехать в страну. По словам пограничной службы, условия пересечения границы артистом не были соблюдены. «Этой ночью в Международном аэропорту Кишинева в отношении некоторых иностранных граждан было принято решение об отказе им во въезде в Республику Молдова. Действуя согласно установленным протоколам, молдавской пограничной полицией было установлено, что условия разрешения на пересечение государственной границы (Филиппом Киркоровым) не были соблюдены», — сообщило издание «Комсомольская Правда» со ссылкой на комментарий пограничной полиции. Издание отмечает, что цель визита знаменитости в Молдову пока неизвестна. Вероятно, это должен был быть короткий визит, так как в Крыму у Киркорова проходит плотный гастрольный тур. В воскресенье, 10 июня, президент Молдовы Игорь Додон удостоил российского певца Филиппа Киркорова звания народного артиста республики. Король эстрады поделился этой новостью с подписчиками в Instagram (деятельность запрещена в РФ), сделав репост опубликованных молдавским лидером фотографий с церемонии.

Российский певец Филип Киркоров прилетел чартерным рейсом в международный аэропорт Кишинева, но ему не разрешили въехать в страну. По словам пограничной службы, условия пересечения границы артистом не были соблюдены. «Этой ночью в Международном аэропорту Кишинева в отношении некоторых иностранных граждан было принято решение об отказе им во въезде в Республику Молдова. Действуя согласно установленным протоколам, молдавской пограничной полицией было установлено, что условия разрешения на пересечение государственной границы (Филиппом Киркоровым) не были соблюдены», — сообщило издание «Комсомольская Правда» со ссылкой на комментарий пограничной полиции. Издание отмечает, что цель визита знаменитости в Молдову пока неизвестна. Вероятно, это должен был быть короткий визит, так как в Крыму у Киркорова проходит плотный гастрольный тур. В воскресенье, 10 июня, президент Молдовы Игорь Додон удостоил российского певца Филиппа Киркорова звания народного артиста республики. Король эстрады поделился этой новостью с подписчиками в Instagram (деятельность запрещена в РФ), сделав репост опубликованных молдавским лидером фотографий с церемонии.