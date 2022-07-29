Филиппа Киркорова не пустили в Молдавию

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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Молдавская полиция сообщила, что условия пересечения границы Киркоровым не были соблюдены Фото:

Российский певец Филип Киркоров прилетел чартерным рейсом в международный аэропорт Кишинева, но ему не разрешили въехать в страну. По словам пограничной службы, условия пересечения границы артистом не были соблюдены.

«Этой ночью в Международном аэропорту Кишинева в отношении некоторых иностранных граждан было принято решение об отказе им во въезде в Республику Молдова. Действуя согласно установленным протоколам, молдавской пограничной полицией было установлено, что условия разрешения на пересечение государственной границы (Филиппом Киркоровым) не были соблюдены», — сообщило издание «Комсомольская Правда» со ссылкой на комментарий пограничной полиции.

Издание отмечает, что цель визита знаменитости в Молдову пока неизвестна. Вероятно, это должен был быть короткий визит, так как в Крыму у Киркорова проходит плотный гастрольный тур.

В воскресенье, 10 июня, президент Молдовы Игорь Додон удостоил российского певца Филиппа Киркорова звания народного артиста республики. Король эстрады поделился этой новостью с подписчиками в Instagram (деятельность запрещена в РФ), сделав репост опубликованных молдавским лидером фотографий с церемонии.

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Российский певец Филип Киркоров прилетел чартерным рейсом в международный аэропорт Кишинева, но ему не разрешили въехать в страну. По словам пограничной службы, условия пересечения границы артистом не были соблюдены. «Этой ночью в Международном аэропорту Кишинева в отношении некоторых иностранных граждан было принято решение об отказе им во въезде в Республику Молдова. Действуя согласно установленным протоколам, молдавской пограничной полицией было установлено, что условия разрешения на пересечение государственной границы (Филиппом Киркоровым) не были соблюдены», — сообщило издание «Комсомольская Правда» со ссылкой на комментарий пограничной полиции. Издание отмечает, что цель визита знаменитости в Молдову пока неизвестна. Вероятно, это должен был быть короткий визит, так как в Крыму у Киркорова проходит плотный гастрольный тур. В воскресенье, 10 июня, президент Молдовы Игорь Додон удостоил российского певца Филиппа Киркорова звания народного артиста республики. Король эстрады поделился этой новостью с подписчиками в Instagram (деятельность запрещена в РФ), сделав репост опубликованных молдавским лидером фотографий с церемонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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