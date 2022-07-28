Сотрудники магазина обратились в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В магазин электронных сигарет Vape City в Екатеринбурге забежал неизвестный человек, который разбил дверь кирпичом и забрал товар с прилавков. Об этом URA.RU рассказал представитель магазина.

«Нас ограбили примерно в 03:10. Молодой человек разбил дверь и вынес товар. Мы обратились в полицию», — рассказал собеседник агентства.

На видео попал момент, как неизвестный человек без маски ворвался в магазин и стал сметать с прилавков все, что попалось под руку. Он действовал быстро, и, собрав основной товар, скрылся. Для проникновения в магазин предполагаемый грабитель разбил стеклянную дверь кирпичом.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение по данному факту зарегистрировано в ОП №11. На место выезжали сотрудники полиции, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску лица, причастного к совершению данного происшествия, устанавливается ущерб. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили в пресс-группе.

Ранее в Верхней Салде (Свердловская область) неизвестный разбил окна и изрезал рекламные плакаты. По словам очевидцев, это произошло спустя сутки после открытия магазина.

Фото: URA.RU