Свердловчанин разбил окна и разрезал баннеры продуктового магазина Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

В Верхней Салде (Свердловская область) неизвестный мужчин выбил стекла и разрезал баннеры продуктового магазина. Об этом рассказал очевидец.

«Буквально на днях нами была проведена большая работа по реставрации остановочного комплекса, проведен клининг, разработаны и смонтированы баннеры, на которые потрачены не малые средства и усилия. Все эти старания были напрасны, так как магазин не отстоял и суток, как его разгромили», — рассказал очевидец сообществу «Черный список Салда» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в три часа утра 27 июля, магазин находится на остановке «Госпиталь» на улице Воронова. По словам очевидца, мужчина изрезал баннеры, разбил стекла магазина и порвал связку с воздушными шарами. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные выбили стекла и ограбили киоск с шаурмой в Екатеринбурге. Также агентство рассказывало о вооруженном ножом мужчине, который пытался ограбить салон сотовой связи.

Фото: сообщество «Черный список Салда» в соцсети «ВКонтакте»