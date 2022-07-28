28 июля 2022

Мэрия Кургана отрицает конфликт с владельцем сгоревшего дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в поселке Рябково. Курган, сгоревший дом, последствия пожара
На месте сгоревшего дома в Кургане не планируют строить дорогу (архивное фото) Фото:

Курганские чиновники не планируют строительство новой дороги на месте сгоревшего нежилого дома по улице Бурова-Петрова, который принадлежит застройщику Александру Бабочкину. Ранее в соцсетях курганцы обсуждали, что на земельный участок бизнесмена якобы претендует администрация Кургана. В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что данная территория не входит в генплан строительства.

«Указанный земельный участок не входит в границы территории, на которой генеральным планом города Кургана предусмотрено строительство улицы Бурова-Петрова. В отношении наличия каких-либо споров с владельцем земельного участка администрация города Кургана информацией не располагает», — говорится в ответе мэрии. Сам застройщик ранее также сообщал, что не имеет никаких конфликтов с местными властями по данной земле. В поджоге дома Бабочкин обвинил наркоманов, которые залазили в заброшенный дом.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о дороге, из-за которой снесут дома. Жилые дома, расположенные на месте строительства, власти планировали выкупить и снести.

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Курганские чиновники не планируют строительство новой дороги на месте сгоревшего нежилого дома по улице Бурова-Петрова, который принадлежит застройщику Александру Бабочкину. Ранее в соцсетях курганцы обсуждали, что на земельный участок бизнесмена якобы претендует администрация Кургана. В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что данная территория не входит в генплан строительства. «Указанный земельный участок не входит в границы территории, на которой генеральным планом города Кургана предусмотрено строительство улицы Бурова-Петрова. В отношении наличия каких-либо споров с владельцем земельного участка администрация города Кургана информацией не располагает», — говорится в ответе мэрии. Сам застройщик ранее также сообщал, что не имеет никаких конфликтов с местными властями по данной земле. В поджоге дома Бабочкин обвинил наркоманов, которые залазили в заброшенный дом. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о дороге, из-за которой снесут дома. Жилые дома, расположенные на месте строительства, власти планировали выкупить и снести.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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