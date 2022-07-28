В прокуратуре Тюменской области объяснили причины оттока кадров

29 июля 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Молодые специалисты увольняются из Тюменской областной прокуратуры из-за того, что не могут выдержать нагрузки Фото: Анна Майорова © URA.RU Большинство увольнений из прокуратуры Тюменской области связаны с выходом сотрудников на пенсию. Об этом журналистам рассказал прокурор региона Владислав Московских. Ранее URA.RU писало о том, что областная прокуратура теряет ценные кадры из-за массовых увольнений специалистов. «Увольнения, так же, как и прием новых сотрудников — это естественный процесс в любой организации. Процент увольнений за 2021 год у нас не превысил 10%. При этом, среднероссийский показатель превышает 11%. 60% случаев увольнений связаны с выходом на пенсию, поскольку довольно большая нагрузка лежит сегодня на прокурорском звене. У людей есть право выхода на пенсию после 20 лет работы в органах прокуратуры, либо иных правоохранительных органах», — пояснил Московских во время пресс-конференции с представителями тюменских СМИ. Он добавил, что сотрудники областной прокуратуры также увольняются из-за перехода на другую работу в госорганы. А многие молодые специалисты покидают ведомство, потому что не могут выдержать рабочей нагрузки. Ранее URA.RU писало о том, что из прокуратуры Тюменской области начали увольняться ключевые сотрудники, проработавшие там не один десяток лет. При этом, по информации источников агентства, найти им замену среди молодых специалистов не могут.

Большинство увольнений из прокуратуры Тюменской области связаны с выходом сотрудников на пенсию. Об этом журналистам рассказал прокурор региона Владислав Московских. Ранее URA.RU писало о том, что областная прокуратура теряет ценные кадры из-за массовых увольнений специалистов. «Увольнения, так же, как и прием новых сотрудников — это естественный процесс в любой организации. Процент увольнений за 2021 год у нас не превысил 10%. При этом, среднероссийский показатель превышает 11%. 60% случаев увольнений связаны с выходом на пенсию, поскольку довольно большая нагрузка лежит сегодня на прокурорском звене. У людей есть право выхода на пенсию после 20 лет работы в органах прокуратуры, либо иных правоохранительных органах», — пояснил Московских во время пресс-конференции с представителями тюменских СМИ. Он добавил, что сотрудники областной прокуратуры также увольняются из-за перехода на другую работу в госорганы. А многие молодые специалисты покидают ведомство, потому что не могут выдержать рабочей нагрузки. Ранее URA.RU писало о том, что из прокуратуры Тюменской области начали увольняться ключевые сотрудники, проработавшие там не один десяток лет. При этом, по информации источников агентства, найти им замену среди молодых специалистов не могут.