COVID убил больше пермяков, чем рак

29 июля 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Смертность от коронавируса заметно выросла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Занимавший традиционно вторую строчку среди причин смертей жителей края рак уступил позиции коронавирусу. В 2021 году от злокачественных образований умерло меньше человек, чем от COVID-19. Такие данные приводятся в отчете министерства здравоохранения о санитарно-эпидемиологическом благополучии, опубликованном на сайте краевого парламента. «Структура смертности в 2021 году: первое место — болезни системы кровообращения, 43,8%. Второе место — COVID-19, 18,8%. Треть место — новообразования, 11,5%», — говорится в документе. При этом количество смертей от рака в 2021 году по сравнению с прошлым годом снизилось, с 13,4% до 11,5%. А случаев гибели от коронавируса стало заметно больше: в 2020 было 6%. Также снизилась смертность от болезней системы кровообращения, с 49,8% до 43,8%. Совокупно на эти три причины приходится 74,1% смертей в 2021 году. Также пермяки умирали от внешних причин (6,3%), болезней органов пищеварения (5,22%), болезней органов дыхания (3,7%). Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае вновь начал расти уровень заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 120 новых случаев COVID-19. А в регионе закрыты все «ковидные» отделения в больницах.

Занимавший традиционно вторую строчку среди причин смертей жителей края рак уступил позиции коронавирусу. В 2021 году от злокачественных образований умерло меньше человек, чем от COVID-19. Такие данные приводятся в отчете министерства здравоохранения о санитарно-эпидемиологическом благополучии, опубликованном на сайте краевого парламента. «Структура смертности в 2021 году: первое место — болезни системы кровообращения, 43,8%. Второе место — COVID-19, 18,8%. Треть место — новообразования, 11,5%», — говорится в документе. При этом количество смертей от рака в 2021 году по сравнению с прошлым годом снизилось, с 13,4% до 11,5%. А случаев гибели от коронавируса стало заметно больше: в 2020 было 6%. Также снизилась смертность от болезней системы кровообращения, с 49,8% до 43,8%. Совокупно на эти три причины приходится 74,1% смертей в 2021 году. Также пермяки умирали от внешних причин (6,3%), болезней органов пищеварения (5,22%), болезней органов дыхания (3,7%). Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае вновь начал расти уровень заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 120 новых случаев COVID-19. А в регионе закрыты все «ковидные» отделения в больницах.