В Пермском крае снижается количество браков, и растет смертность

Антилидером по количеству умерших стал ЗАТО Звездный Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Городской округ Звездный (ЗАТО) в Пермском крае стал лидером по росту смертности среди территорий региона в текущем году, а Гайинский муниципальный округ — лидером по росту разводов. Информация приводится в сравнительном анализе по регистрации актов гражданского состояния, который опубликован на сайте краевого ЗАГС.

Так, за период с января по июнь 2022 года в Звездном умерло 33 человека — на 19 человек больше, чем годом ранее (рост на 136%). Он же стал и лидером по числу родившихся. За полгода в Звездном на свет появилось 53 ребенка (рост составил 56%).

В Перми самые высокие показатели по числу родившихся в Свердловском районе (1142 ребенка), а по числу умерших — в Ленинском районе — 1838 человека (рост на 44%). Всего в Пермском крае за прошедшие полгода родилось 11 566 человек. Это меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 806 человек.

Также в краевом ЗАГС фиксируют снижение на 5% по сравнению с прошлым годом количества заключенных браков (6339). При этом территориями-лидерами по количеству разводов стали Гайинский (рост на 157%), Кудымкарский (рост на 146%) и Большесосновский (рост на 142%) муниципальные округа.