Суточная заболеваемость COVID в Пермском крае перевалила за сотню

Медики призывают пермяков вакцинироваться от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае на протяжении несколько дней увеличивается заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в регионе подтверждено более 100 новых случаев, сообщает Роспотребнадзор.

«Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 110 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 32 жителя в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 373 323», — говорится в сообщении на сайте правительства Прикамья.

Новые случаи заболевания выявлены в 20 территориях края. С начала пандемии в регионе от COVID-19 умер 8 851 человек.