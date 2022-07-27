27 июля 2022

Суточная заболеваемость COVID в Пермском крае перевалила за сотню

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Медики призывают пермяков вакцинироваться от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае на протяжении несколько дней увеличивается заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в регионе подтверждено более 100 новых случаев, сообщает Роспотребнадзор.

«Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 110 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 32 жителя в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 373 323», — говорится в сообщении на сайте правительства Прикамья.

Новые случаи заболевания выявлены в 20 территориях края. С начала пандемии в регионе от COVID-19 умер 8 851 человек.

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В Пермском крае на протяжении несколько дней увеличивается заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в регионе подтверждено более 100 новых случаев, сообщает Роспотребнадзор. «Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 110 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 32 жителя в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 373 323», — говорится в сообщении на сайте правительства Прикамья. Новые случаи заболевания выявлены в 20 территориях края. С начала пандемии в регионе от COVID-19 умер 8 851 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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