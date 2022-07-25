Минздрав Пермского края закрыл все ковидные отделения

Помощь заболевшим COVID-19 будут оказывать в инфекционных отделениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В больницах Пермского края закрыты все ковидные отделения. Это следует из приказа краевого министерства здравоохранения №34-01-02-877 от 22.07.2022 года, который пока отсутствует в открытом доступе. В пресс-службе минздрава URA.RU пояснили, что помощь заболевшим будет оказываться в инфекционных отделениях.

«С 25 июля все койки, ранее перепрофилированные в медучреждениях для лечения пациентов с COVID-19, используются для оказания плановой медицинской помощи. На данный момент лечение пациентов с COVID-19 осуществляется в отделениях инфекционного профиля, их в крае на сегодняшний день 27, в том числе, шесть — в Перми», — пояснили в минздраве.

Заболевшие коронавирусом проходят лечение в отдельных палатах, они не пересекаются с другими пациентами инфекционного отделения. Врачи, при оказании помощи пациентам с COVID-19 используют средства индивидуальной защиты.

Ранее стало известно о том, что отделение для больных с COVID-19 приостановило свою работу в краевой больнице имени Вагнера в Березниках. Это связано с низкой загруженностью отделений — для больных коронавирусом в крае оставались развернутыми 105 коек. По данным на 26 июля в Прикамье выявлено 373 114 заболевших (+95 за минувшие сутки).

О скором возвращении инфекции ранее предупредила главный внештатный терапевт пермского минздрава Наталья Корягина. По ее словам, жителям края «снова придется привыкать к антисептикам и маскам».