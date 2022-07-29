«Единая Россия» запускает создание «умных» городов и сел

29 июля 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Новый законопроект ЕР поможет решить проблему недостатка финансирования IT-проектов регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты «Единой России» внесли законопроект, направленный на создание «умных» городов и сел с помощью IT-технологий. О деталях инициативы рассказал первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «Органы местного самоуправления работают „на земле“ и хорошо знают о потребностях жителей. Поэтому цифровые технологии в муниципалитетах — это не непонятные абстракции, а реальная польза для людей. Это WiFi в парках и библиотеках, „умные“ остановки с информацией о движении транспорта и автоматическими билетными кассами, программные комплексы для безопасности во дворах и на дорогах, системы онлайн голосования по вопросам благоустройства и многое другое», — приводятся слова Турчака на сайте партии. По словам секретаря Генсовета, проект позволит решить проблему недостатка финансирования внедрения новых технологий в муниципалитеты. «Кроме того, наш законопроект устранит избыточные барьеры, которые мешают партнерству государства и бизнеса в сфере IТ. Рассчитываем, что он станет одним из приоритетных в осеннюю сессию и будет поддержан коллегами в Госдуме», — заключил секретарь Генсовета «Единой России». Помимо этого, документ поможет сформировать надежную систему партнерства местных властей с IТ-предпринимателями. Кроме того, в рамках проекта появятся новые финансовые стимулы для развития региональной сферы цифровых технологий, добавил Турчак. На сайте партии отметили, что инициативу «Единой России» одобрил экспертный совет партии. Предложение депутатов поддерживают и в правительстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты «Единой России» внесли законопроект, направленный на создание «умных» городов и сел с помощью IT-технологий. О деталях инициативы рассказал первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «Органы местного самоуправления работают „на земле“ и хорошо знают о потребностях жителей. Поэтому цифровые технологии в муниципалитетах — это не непонятные абстракции, а реальная польза для людей. Это WiFi в парках и библиотеках, „умные“ остановки с информацией о движении транспорта и автоматическими билетными кассами, программные комплексы для безопасности во дворах и на дорогах, системы онлайн голосования по вопросам благоустройства и многое другое», — приводятся слова Турчака на сайте партии. По словам секретаря Генсовета, проект позволит решить проблему недостатка финансирования внедрения новых технологий в муниципалитеты. «Кроме того, наш законопроект устранит избыточные барьеры, которые мешают партнерству государства и бизнеса в сфере IТ. Рассчитываем, что он станет одним из приоритетных в осеннюю сессию и будет поддержан коллегами в Госдуме», — заключил секретарь Генсовета «Единой России». Помимо этого, документ поможет сформировать надежную систему партнерства местных властей с IТ-предпринимателями. Кроме того, в рамках проекта появятся новые финансовые стимулы для развития региональной сферы цифровых технологий, добавил Турчак. На сайте партии отметили, что инициативу «Единой России» одобрил экспертный совет партии. Предложение депутатов поддерживают и в правительстве.