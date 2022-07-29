Терапевт Божко: «Кентавр» поражает легкие у людей с иммунитетом

30 июля 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

«Кентавр» получил новые мутации в белковых структурах, сказала Светлана Божко Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Сублиния штамма коронавируса «Омикрон» «Кентавр» устойчива к иммунной защите и отличается более сильной способностью поражать легкие зараженного. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-пульмонолог, терапевт, эксперт проекта Coronavirus-Control.ru Светлана Божко. «Среди особенностей „Кентавра“ называют устойчивость к поствакцинальному иммунитету и повышенный риск поражения легких. После анализа антигенной структуры установлено, что патоген появился из типа „Стелс-Омикрон“. Вирус был выделен в новый подвид, поскольку он содержит две нетипичные мутации в белковых структурах, реагирующих с иммунной системой и вызывающих защитные реакции иммунитета. Вследствие этих мутаций „Кентавр“ стал более эффективно ускользать от защитных механизмов организма человека», — сказала Светлана Божко. Она отметила, что сложно сказать, насколько значим этот штамм в рамках пандемии. «Ряд экспертов, в том числе директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Ризванов и шотландский вирусолог Элеонора Гонт считают, что из-за высокой заразности вирус действительно станет причиной всплеска заболеваемости. Эксперты ВОЗ пока воздерживаются от однозначных комментариев и не относят подтип BA.2.75 к особо опасным штаммам, но продолжают внимательно наблюдать за эпидемической ситуацией», — добавила терапевт.

Сублиния штамма коронавируса «Омикрон» «Кентавр» устойчива к иммунной защите и отличается более сильной способностью поражать легкие зараженного. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-пульмонолог, терапевт, эксперт проекта Coronavirus-Control.ru Светлана Божко. «Среди особенностей „Кентавра“ называют устойчивость к поствакцинальному иммунитету и повышенный риск поражения легких. После анализа антигенной структуры установлено, что патоген появился из типа „Стелс-Омикрон“. Вирус был выделен в новый подвид, поскольку он содержит две нетипичные мутации в белковых структурах, реагирующих с иммунной системой и вызывающих защитные реакции иммунитета. Вследствие этих мутаций „Кентавр“ стал более эффективно ускользать от защитных механизмов организма человека», — сказала Светлана Божко. Она отметила, что сложно сказать, насколько значим этот штамм в рамках пандемии. «Ряд экспертов, в том числе директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Ризванов и шотландский вирусолог Элеонора Гонт считают, что из-за высокой заразности вирус действительно станет причиной всплеска заболеваемости. Эксперты ВОЗ пока воздерживаются от однозначных комментариев и не относят подтип BA.2.75 к особо опасным штаммам, но продолжают внимательно наблюдать за эпидемической ситуацией», — добавила терапевт.