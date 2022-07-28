Хуснуллин обещал Путину достроить трассу до Екатеринбурга раньше

Марат Хуснуллин уверен в скором окончании строительства трассы Москва — Екатеринбург Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Строительство трассы Москва — Казань — Екатеринбург идет со значительным опережением графика и будет закончено раньше 2024 года, если не появится непредвиденных обстоятельств. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас есть все шансы в этом году запустить на год раньше 95 километров. Если что-то непредвиденное не произойдет, мы к концу года конкретных три этапа уже запустим», — приводятся слова Хуснуллина на официальном сайте президента РФ.

Ранее сообщалось, что трасса М-12 может быть продлена до Сибири с помощью присоединения к Юго-Восточной хорде. Это позволит быстрее доставлять грузы и расширить товарный поток, идущий через Екатеринбург и Новосибирск. Однако точный маршрут, по которому будет проложено предполагаемое продолжение дороги, еще не определен.

В планах правительства построить трассу через Москву, Казань и Екатеринбург. Ориентировочным сроком окончания работ считается 2024 год.