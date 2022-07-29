Мэрия Екатеринбурга определилась со вторым хэдлайнером Дня города

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Выступление Filatov & Karas станет частью большой дискотеки Фото:

Популярный музыкальный проект Filatov & Karas станет вторым хэдлайнером Дня города в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету.

«Группа выступит на эспланаде Плотинки, где раньше стояла Краснознаменная группа», — поделился инсайдер. Музыканты известны такими хитами, как «Пошла жара», «Чилить», «Amore Море, Goodbye», Au Revoir.

Выступление Filatov & Karas станет частью большой дискотеки на набережной. Ее корреспонденту днем 29 июля анонсировал уже мэр Алексей Орлов. «Будет очень хороший звук, будет возможность у людей — надеюсь, десятков тысяч человек — слушать популярную группу и танцевать», — сказал он.

Ранее он объяснял: в этом году власти решили учесть музыкальные интересы двух аудиторий — молодежной и возрастной. Для тех, кто постарше, выступит Александр Маршал — на сцене у драмтеатра. Также обещают, что для гуляющих горожан перекроют центральные улицы. Празднование состоится 20 августа.

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Популярный музыкальный проект Filatov & Karas станет вторым хэдлайнером Дня города в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету. «Группа выступит на эспланаде Плотинки, где раньше стояла Краснознаменная группа», — поделился инсайдер. Музыканты известны такими хитами, как «Пошла жара», «Чилить», «Amore Море, Goodbye», Au Revoir. Выступление Filatov & Karas станет частью большой дискотеки на набережной. Ее корреспонденту днем 29 июля анонсировал уже мэр Алексей Орлов. «Будет очень хороший звук, будет возможность у людей — надеюсь, десятков тысяч человек — слушать популярную группу и танцевать», — сказал он. Ранее он объяснял: в этом году власти решили учесть музыкальные интересы двух аудиторий — молодежной и возрастной. Для тех, кто постарше, выступит Александр Маршал — на сцене у драмтеатра. Также обещают, что для гуляющих горожан перекроют центральные улицы. Празднование состоится 20 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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