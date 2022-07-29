В Ельцин Центре отреагировали на ажиотаж вокруг скандальной пьесы

Цикл спектаклей-квартирников должен познакомить жителей Екатеринбурга с современными драматургами и их произведениями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Театральная платформа «В Центре», расположенная в Ельцин Центре, часто представляет яркие пьесы, которые могут вызвать дебаты среди зрителей. Об этом URA.RU рассказала руководитель платформы Наталья Санникова.

«Приглашаем ли мы авторов сами или авторы предлагают свои пьесы, всякий раз решается по-разному. Но мы всегда берем яркие пьесы, которые интересно обсуждать и которые дают повод для дискуссии», — рассказала Наталья Санникова. Она подчеркнула, что, как правило, платформа работает с пьесами, уже отмеченными ведущими драматургическими конкурсами.

Специфика Театральной платформы подразумевает знакомство зрителей с современными авторами и с современной драматургией. В проектах театральной платформы участвовали драматурги Ярослава Пулинович, Ринат Ташимов, Роман Козырчиков, Константин Стешик и другие, а цикл квартирников — естественное продолжение этого знакомства.

Что касается произведения «Кот икает и пукает одновременно» Марии Конторович, написанного в 2019 году, Наталья Санникова пояснила, что это ироническое название, и основная тема пьесы — это конфликт поколений. «Мама хочет уехать, а дети хотят остаться. И это — про непонимание между людьми и про недостаток любви. Пьеса читалась в целом ряде театров, известных и не очень, и это не вызывало вопросов. Если в ней вскользь возникают приметы времени, это еще не означает никакой идеологической позиции», — заявила руководитель «В Центре».

Она отметила, что сложно писать о сегодняшних людях вне окружающей их жизни, а пьеса является художественным произведением, это — художественное высказывание, и только. Также Санникова считает, что прежде, чем задавать вопросы, людям следует ознакомиться с произведением, потому как пьеса «сама по себе нежная, с большим желанием любви и дружбы, если ее прочитать, часть вопросов отпадет сама собой».

Ранее стало известно, что в Ельцин Центре 4 августа представят пьесу под названием «Кот икает и пукает одновременно» автора Марии Конторович. Произведение входит в цикл спектаклей-квартирников «Там, короче, как было…». При этом про кота в пьесе всего пара слов, а основная линия о первой любви, расставании из-за политических взглядов и личных обид. Из-за большого резонанса вокруг мероприятия Ельцин Центр удалил анонс читки пьесы, чтобы не травмировать автора.