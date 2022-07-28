Власти ХМАО отменили режим ЧС в регионе

Власти ХМАО отменили режим ЧС, который ранее был введен из-за осложнения ситуации с лесными пожарами. Вместо него в регионе начинает действовать особый противопожарный режим. Об этом сказано в сообщении на сайте региональных властей.
«С 29 июля в Ханты-Мансийском автономном округе отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах, вместо него вводится особый противопожарный режим. Такое решение приняли в ходе заседания правительства региона», — сказано в сообщении властей.
Режим ЧС отменен в связи со стабилизацией обстановки, так как снизилось число лесных пожаров. А особый противопожарный режим был введен из-за увеличения ландшафтных возгораний в Югре.
Ранее URA.RU писало, что трем регионам ХМАО грозила катастрофа из-за лесных пожаров. Тогда об этом рассказал директор югорской базы авиалесоохраны Иван Шевцов.
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Власти ХМАО отменили режим ЧС, который ранее был введен из-за осложнения ситуации с лесными пожарами. Вместо него в регионе начинает действовать особый противопожарный режим. Об этом сказано в сообщении на сайте региональных властей. «С 29 июля в Ханты-Мансийском автономном округе отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах, вместо него вводится особый противопожарный режим. Такое решение приняли в ходе заседания правительства региона», — сказано в сообщении властей. Режим ЧС отменен в связи со стабилизацией обстановки, так как снизилось число лесных пожаров. А особый противопожарный режим был введен из-за увеличения ландшафтных возгораний в Югре. Ранее URA.RU писало, что трем регионам ХМАО грозила катастрофа из-за лесных пожаров. Тогда об этом рассказал директор югорской базы авиалесоохраны Иван Шевцов.