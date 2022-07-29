Врач Ледовский развеял миф о роли метаболизма при похудении

30 июля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Обмен веществ почти невозможно ускорить, сказал Владислав Ледовский Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ускорение обмена веществ не поможет человеку значительно снизить вес. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский. «Метаболизм может немного ускориться под влиянием здорового сна, правильного питания и регулярной физической активности. Например, базовая активность в течение дня плюс занятия спортом. Однако любые изменения в обмене веществ не будут играть значительной роли в наборе или снижении массы тела», — объяснил терапевт. По его словам, метаболизм заложен генетическими параметрами, поэтому значительно его ускорить не получится. «Обмен веществ — это, по сути, все реакции, происходящие в нашем организме, которые ответственны за обеспечение нашего организма энергией. Метаболизм может быть медленным, умеренным или быстрым. Его скорость влияет на массу тела, но человек почти не может ее изменить, поскольку она зависит от генетических параметров», — отметил Владислав Ледовский.

Ускорение обмена веществ не поможет человеку значительно снизить вес. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский. «Метаболизм может немного ускориться под влиянием здорового сна, правильного питания и регулярной физической активности. Например, базовая активность в течение дня плюс занятия спортом. Однако любые изменения в обмене веществ не будут играть значительной роли в наборе или снижении массы тела», — объяснил терапевт. По его словам, метаболизм заложен генетическими параметрами, поэтому значительно его ускорить не получится. «Обмен веществ — это, по сути, все реакции, происходящие в нашем организме, которые ответственны за обеспечение нашего организма энергией. Метаболизм может быть медленным, умеренным или быстрым. Его скорость влияет на массу тела, но человек почти не может ее изменить, поскольку она зависит от генетических параметров», — отметил Владислав Ледовский.