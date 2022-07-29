Лавров: накачка ВСУ оружием НАТО продлевает агонию режима в Киеве 29 июля 2022 в 22:47 Размер текста - 17 + Лавров поговорил с Блинкеном по телефону Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Накачка ВСУ и нацбатальонов западным оружием продлевает агонию режима в Киеве, затягивает конфликт и умножает жертвы, в том числе среди мирного населения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Внимание госсекретаря было обращено на то, что накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», — говорится в официальном заявлении МИД РФ. Оно размещено на сайте ведомства. Лавров и Блинкен обсудили ситуацию на Украине. Лавров особо подчеркнул, что Вооруженные Силы России строго соблюдают нормы международного права. На освобождаемых территориях налажена работа по возвращению к мирной жизни. «Цели и задачи специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, будут полностью выполнены», — заявил Лавров. Ранее Блинкен заявил, что США готовы принять новые антироссийские санкции, если освобожденные территории Донбасса присоединятся к России. Накачка ВСУ и нацбатальонов западным оружием продлевает агонию режима в Киеве, затягивает конфликт и умножает жертвы, в том числе среди мирного населения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Внимание госсекретаря было обращено на то, что накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», — говорится в официальном заявлении МИД РФ. Оно размещено на сайте ведомства. Лавров и Блинкен обсудили ситуацию на Украине. Лавров особо подчеркнул, что Вооруженные Силы России строго соблюдают нормы международного права. На освобождаемых территориях налажена работа по возвращению к мирной жизни. «Цели и задачи специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, будут полностью выполнены», — заявил Лавров. Ранее Блинкен заявил, что США готовы принять новые антироссийские санкции, если освобожденные территории Донбасса присоединятся к России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям