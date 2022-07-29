Лавров: накачка ВСУ оружием НАТО продлевает агонию режима в Киеве

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров поговорил с Блинкеном по телефону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Накачка ВСУ и нацбатальонов западным оружием продлевает агонию режима в Киеве, затягивает конфликт и умножает жертвы, в том числе среди мирного населения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Внимание госсекретаря было обращено на то, что накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», — говорится в официальном заявлении МИД РФ. Оно размещено на сайте ведомства.

Лавров и Блинкен обсудили ситуацию на Украине. Лавров особо подчеркнул, что Вооруженные Силы России строго соблюдают нормы международного права. На освобождаемых территориях налажена работа по возвращению к мирной жизни.

«Цели и задачи специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, будут полностью выполнены», — заявил Лавров. Ранее Блинкен заявил, что США готовы принять новые антироссийские санкции, если освобожденные территории Донбасса присоединятся к России.

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Накачка ВСУ и нацбатальонов западным оружием продлевает агонию режима в Киеве, затягивает конфликт и умножает жертвы, в том числе среди мирного населения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Внимание госсекретаря было обращено на то, что накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», — говорится в официальном заявлении МИД РФ. Оно размещено на сайте ведомства. Лавров и Блинкен обсудили ситуацию на Украине. Лавров особо подчеркнул, что Вооруженные Силы России строго соблюдают нормы международного права. На освобождаемых территориях налажена работа по возвращению к мирной жизни. «Цели и задачи специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, будут полностью выполнены», — заявил Лавров. Ранее Блинкен заявил, что США готовы принять новые антироссийские санкции, если освобожденные территории Донбасса присоединятся к России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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