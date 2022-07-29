В минспорта РФ остались довольны системой Fan ID на матче «Урала». «Пионерский проект»

30 июля 2022 в 00:05 Размер текста - 17 +

На «Екатеринбург Арене» состоялся первый в РФ матч с использованием системы электронных паспортов болельщиков (Fan ID) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Система Fan ID сработала штатно, «Екатеринбург Арену» хорошо подготовили ко встрече болельщиков на матче «Урал — Краснодар». Об этом заявил первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров, присутствовавший на игре. Его цитирует департамент информационной политики Свердловской области. «В целом система сработала штатно. Были отдельные технические сбои, которые оперативно устранялись. Помогали группа разбора и центр поддержки болельщиков. Понятно, пионерская история, пионерский проект. Есть уверенность в том, что в последующие матчи все будет легче и быстрее. В целом все неплохо, клуб подготовился, стадион подготовился», — заявил Кадыров. По его мнению, когда будут приезжать более сильные соперники, зрителей на стадионе будет больше. На «Екатеринбург Арене» состоялся матч между «Уралом» и «Краснодаром». Игру посетили порядка трех тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что большинство трибун были пустыми из-за бойкота, объявленного футбольными фанатами системе Fan ID. Встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу «Краснодара».

Система Fan ID сработала штатно, «Екатеринбург Арену» хорошо подготовили ко встрече болельщиков на матче «Урал — Краснодар». Об этом заявил первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров, присутствовавший на игре. Его цитирует департамент информационной политики Свердловской области. «В целом система сработала штатно. Были отдельные технические сбои, которые оперативно устранялись. Помогали группа разбора и центр поддержки болельщиков. Понятно, пионерская история, пионерский проект. Есть уверенность в том, что в последующие матчи все будет легче и быстрее. В целом все неплохо, клуб подготовился, стадион подготовился», — заявил Кадыров. По его мнению, когда будут приезжать более сильные соперники, зрителей на стадионе будет больше. На «Екатеринбург Арене» состоялся матч между «Уралом» и «Краснодаром». Игру посетили порядка трех тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что большинство трибун были пустыми из-за бойкота, объявленного футбольными фанатами системе Fan ID. Встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу «Краснодара».