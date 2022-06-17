В США назвали Байдена худшим президентом XXI века. «Комедия ошибок»

18 июня 2022 в 05:26 Размер текста - 17 +

Байден оказался «худшим президентом США в XXI веке» Фото: Официальный сайт президента Украины Нынешний глава США Джо Байден оказался «худшим президентом США в XXI веке». Такую оценку в своей статье для The Washington Times дает бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви. «Мистер Байден — худший американский президент за последние десятилетия. По сравнению с ним его бывший босс, [экс-] президент Барак Обама, выглядит оглушительно успешным (он им не был)», — пишет Харви. Нынешнюю администрацию Байдена бывший сенатор назвал «комедией ошибок, в которой нет ничего смешного». Он напомнил, что инфляция в США находится на самом высоком уровне с 1980 года, а пограничный кризис и нелегальная миграция — в наихудшем состоянии за более чем два десятилетия. В конце мая уровень доверия американцев к Байдену на фоне роста инфляции в стране опустился до рекордных 36%. За последнее время рейтинг президента США упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%. Сообщалось, что республиканцы в скором времени могут объявить Байдену импичмент из-за ухудшающейся экономической ситуации в США. Однако во всех проблемах американский лидер продолжает винить Россию. Так, ранее он заявил, что американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. К такому выводу он пришел после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Нынешний глава США Джо Байден оказался «худшим президентом США в XXI веке». Такую оценку в своей статье для The Washington Times дает бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви. «Мистер Байден — худший американский президент за последние десятилетия. По сравнению с ним его бывший босс, [экс-] президент Барак Обама, выглядит оглушительно успешным (он им не был)», — пишет Харви. Нынешнюю администрацию Байдена бывший сенатор назвал «комедией ошибок, в которой нет ничего смешного». Он напомнил, что инфляция в США находится на самом высоком уровне с 1980 года, а пограничный кризис и нелегальная миграция — в наихудшем состоянии за более чем два десятилетия. В конце мая уровень доверия американцев к Байдену на фоне роста инфляции в стране опустился до рекордных 36%. За последнее время рейтинг президента США упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%. Сообщалось, что республиканцы в скором времени могут объявить Байдену импичмент из-за ухудшающейся экономической ситуации в США. Однако во всех проблемах американский лидер продолжает винить Россию. Так, ранее он заявил, что американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. К такому выводу он пришел после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет.