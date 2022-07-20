Рейтинг Байдена рекордно обвалился

20 июля 2022 в 09:36 Размер текста - 17 +

Популярность Джо Байдена пострадала из-за роста инфляции, пишет Reuters Фото: Patrick Semansky AP/TASS Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня в 36%. Об этом сообщает агентство Reuters. «Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена упал на этой неделе до 36%, что соответствует самому низкому рейтингу за 19 месяцев его пребывания в Белом доме. Популярность Байдена пострадала от всплеска инфляции, которая в июне выросла до 40-летнего максимума в 9,1%», — пишет Reuters. Ранее СМИ сообщали, что рейтинг Байдена падает уже больше месяца. Газета The Washington Times назвала Байдена «худшим президентом XXI века». Республиканская партия готова объявить американскому лидеру импичмент в случае победы на промежуточных выборах. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня в 36%. Об этом сообщает агентство Reuters. «Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена упал на этой неделе до 36%, что соответствует самому низкому рейтингу за 19 месяцев его пребывания в Белом доме. Популярность Байдена пострадала от всплеска инфляции, которая в июне выросла до 40-летнего максимума в 9,1%», — пишет Reuters. Ранее СМИ сообщали, что рейтинг Байдена падает уже больше месяца. Газета The Washington Times назвала Байдена «худшим президентом XXI века». Республиканская партия готова объявить американскому лидеру импичмент в случае победы на промежуточных выборах.