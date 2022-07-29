Хакеры слили в открытый доступ данные клиентов «Почты России»

30 июля 2022 в 00:59 Размер текста - 17 +

Безопасности и репутации клиентов «Почты России» на данный момент ничего не угрожает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Часть данных пользователей «Почты России» были слиты в открытый доступ. Об этом заявили в пресс-службе компании. «Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за „пробный“. На самом деле доступа к другим записям у взломщиков нет», — заявили в пресс-службы «Почты России» «Российской газете». Также в компании отметили, что пользовательская информация, опубликованная хакерами в открытом доступе, не содержала в себе банковских данных, а безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает. «Служба безопасности заблокировала доступ через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа», — резюмировал собеседник газеты. Ранее в telegram-каналах появились сообщениях о «десяти миллионах строк» личных данных пользователей «Почты России». «Роскомнадзор» потребовал у «Почты России» предоставить детальную информацию об утечке, передает RT. Также 15 июля в сеть утекли данные 25 миллионов клиентов СДЭК.

Часть данных пользователей «Почты России» были слиты в открытый доступ. Об этом заявили в пресс-службе компании. «Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за „пробный“. На самом деле доступа к другим записям у взломщиков нет», — заявили в пресс-службы «Почты России» «Российской газете». Также в компании отметили, что пользовательская информация, опубликованная хакерами в открытом доступе, не содержала в себе банковских данных, а безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает. «Служба безопасности заблокировала доступ через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа», — резюмировал собеседник газеты. Ранее в telegram-каналах появились сообщениях о «десяти миллионах строк» личных данных пользователей «Почты России». «Роскомнадзор» потребовал у «Почты России» предоставить детальную информацию об утечке, передает RT. Также 15 июля в сеть утекли данные 25 миллионов клиентов СДЭК.