Обозреватель из США шокировала Запад заявлением про Путина и РФ

Владимир Путин пытался найти компромисс с США, заявила Энн Коултер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американский обозреватель, общественный деятель Энн Коултер заявила, что США и западные страны напрямую виноваты в начавшейся спецоперации. По ее мнению, запад унижал русских и президента России Владимира Путина, лез не в свои дела. Об этом она заявила эфире телеканала.

«Я не защищаю Путина, но с какой стати это должно волновать американцев? У нас есть свои проблемы. А почему это должно волновать британцев? А что касается [участия] НАТО, то после распада Советского Союза в НАТО нет никакого смысла. Но мы продолжаем покушаться и покушаться», — сообщает Daily Express со ссылкой на слова Коултер.

Она уточнила, что Украина не член НАТО и исторически была под влиянием еще Российской Империи. Именно Путин пытался наладить отношения, найти компромисс с США. Он был первым, кто позвонил после терракта 11 сентября, чтобы выразить свои соболезнования. На что 43-й президент США Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему. Коултер считает, что Вашингтон «очень долго унижал русских», поэтому они начали специальную операцию.

Ранее с таким же посылом опубликовал свой пост в «твиттере» (заблокированной на территории РФ социальной сети) отставной полковник Ричард Блэк. В нем он посоветовал властям и населению США перестать винить во всем Россию.