Япония отказалась от требования США после указа Путина

Япония не будет разрывать торговые соглашения с РФ вопреки просьбам США Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Япония вопреки просьбам США приняла решение сохранить доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» после решения президента России Владимира Путина сделать его оператором российское ООО. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

«Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию», — приводит слова Хагиуды японский телеканал NHK.

По словам министра, Япония получает с американской стороны призывы выйти из проекта. Однако если японские компании выйдут из «Сахалина-2», их место займут другие организации, что впоследствии «лишь увеличит доходы России», объяснил глава Минпромторга.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все имущество «Сахалин энерджи инвестмент компани» перейдет российскому юридическому лицу, пишет «Царьград». В Кремле заявили, что причиной такого решения стала недружественная позиция Японии, передает телеканал 360. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр экономики и промышленности Коити Хагиудо во время переговоров пришли к решению сохранить участие в проекте, сообщает Ридус.