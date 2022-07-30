Fox News: Байден уничтожил Америку за полтора года

30 июля 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Джо Байден и администрация президента не признает слово «рецессия» и то, что страна впала в нее Фото: Официальный сайт президента Украины Администрации президента США Джо Байдена за полтора года смогла разрушить американскую экономику и запустить в стране рецессию. Однако Вашингтон отрицает этот факт. Такое мнение высказал ведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News. «Мы находимся в рецессии. Экономика сокращалась весь год. Реальная заработная плата находится на рекордно низком уровне, и в то же время инфляция является самой высокой за всю жизнь большинства американцев. Так что называйте это как хотите, но это рецессия, и это страшно, и они игнорируют это» — сообщил Карлсон в эфире телеканала Fox News. Журналист отмечает, что США не признает слово «рецессия» и факт того, что это происходит с экономикой страны. По мнению Карлсона, это произошло также со словами «демократия», «расизм» и «женщина». И обычные жители Америки видят это каждый день своими глазами, подчеркнул он. Ранее политолог-американист Малек Дудаков назвал предполагаемый срок отставки Байдена. По его мнению, если кризисная обстановка в Америке усилится, то в течение трех-четырех месяцев положение команды станет катастрофическим, что может привести к отставке действующего президента.

Администрации президента США Джо Байдена за полтора года смогла разрушить американскую экономику и запустить в стране рецессию. Однако Вашингтон отрицает этот факт. Такое мнение высказал ведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News. «Мы находимся в рецессии. Экономика сокращалась весь год. Реальная заработная плата находится на рекордно низком уровне, и в то же время инфляция является самой высокой за всю жизнь большинства американцев. Так что называйте это как хотите, но это рецессия, и это страшно, и они игнорируют это» — сообщил Карлсон в эфире телеканала Fox News. Журналист отмечает, что США не признает слово «рецессия» и факт того, что это происходит с экономикой страны. По мнению Карлсона, это произошло также со словами «демократия», «расизм» и «женщина». И обычные жители Америки видят это каждый день своими глазами, подчеркнул он. Ранее политолог-американист Малек Дудаков назвал предполагаемый срок отставки Байдена. По его мнению, если кризисная обстановка в Америке усилится, то в течение трех-четырех месяцев положение команды станет катастрофическим, что может привести к отставке действующего президента.