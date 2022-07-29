Политолог предрек срок отставки Байдена

30 июля 2022 в 07:07 Размер текста - 17 +

Команде Джо Байдена предрекли катастрофическое положение на выборах Фото: Официальный сайт президента Украины Если кризис в США усугубится, то в течение трех, четырех месяцев положение команды Джо Байдена изменится в худшую сторону. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. «Если это вкупе выльется в какую-то тяжелую ситуацию в ближайшие три-четыре месяца, это сделает обстановку для демократов на выборах в конгресс совсем катастрофической», — считает эксперт Дудаков, его слова передает «Царьград». По его словам, республиканцы достаточно активно освещают тему экономического кризиса в США, чтобы показать бесперспективность деятельности партии-конкурента, участником которой в частности является Джо Байден. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует переизбраться на выборах в 2024 годах. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Если кризис в США усугубится, то в течение трех, четырех месяцев положение команды Джо Байдена изменится в худшую сторону. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. «Если это вкупе выльется в какую-то тяжелую ситуацию в ближайшие три-четыре месяца, это сделает обстановку для демократов на выборах в конгресс совсем катастрофической», — считает эксперт Дудаков, его слова передает «Царьград». По его словам, республиканцы достаточно активно освещают тему экономического кризиса в США, чтобы показать бесперспективность деятельности партии-конкурента, участником которой в частности является Джо Байден. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует переизбраться на выборах в 2024 годах. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.